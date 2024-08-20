Чи нам і справді вже забракло слів,

щопишеш не читаючи закони?

…А в Україні більшає ослів і скоро й зовсім виведуться коні.

Б.Олійник

Идёт война, народ борется с путинской агрессией, катятся кровавые волны, страна устала от пустозвонства. В стране экономический и духовный кризис. «Слуги Народа» - президента, теряют власть, роняют честь.

Власть самая уродливая штука на свете, но все к ней стремятся, все хотят господствовать над другими. Подумать только, кого мы выбираем? А вы замечали, как они стараются стать богатыми, как они эксплуатируют свой народ? Воровство, войны, смерть − такой ценой растут их счета в банках. Все жаждут власти и денег.

Посмотрите на наших «Слуг Народа», стефанчуков, гетьманцевых, арахамов: они, опьянённые своей властью, думаете, их ноги касаются земли? Нет, они летают, ведь у них власть и деньги. По земле ходят и воюют наши воины-герои, а они парят в небесах.

Люди понимают, что власть, если ты министр, прокурор, судья, даже президент, так что с того? Это ерунда. Где сейчас президент СССР – Брежнев Горбачёв, Андропов, президенты Украины? Чего добились? Куда дотянулись, где их душевный покой? Откуда эта слепота? Они точно также боялись и боятся смерти, они, как и другие богачи, дрожат от страха, со временем всё лопнет, как мыльный пузырь, потеряют вечное.

Всё, что делается во власти – просто безумно. Откройте глаза – и вы увидите правду, а правда сама вас изменит – вы просто перестанете быть прежним собой.

Сегодня мы наблюдаем в стране заторможенность власти. Ни одно решение, постановление, закон не улучшает жизнь людей, бизнеса, а многие решения не оказываются полностью реализованными. Это говорит о том, что создалась некая конфигурация, которая не позволяет принять властное решение. Есть президент – весь ствол властных структур замыкается на В.Зеленском и А.Ермаке. Есть парламент, но он полностью «подмят» администрацией президента. Этот конфликт может, со временем, ещё более усложниться. А как работает и чем же занят парламент страны? При таких вольностях Стефанчука, поясните, господа, что вы думаете, делаете, принимаете, назначаете, что людям становится тяжелей, тягостнее и страшнее. Посмотрите, какое тысячелетие на дворе. Вам чудачества, чехарда, а в стране и у людей бедствия и горе, они ждут окончания войны и прихода мира. Подумайте о том, что сейчас ещё можно договориться с ядерной державой о мире, найти новую модель будущего мира Украины с Россией, не потеряв свои территории. Но скоро, возможно, уже будет поздно, если вы ничего не будете делать.

Возможно, подумайте о помощи президенту и тем дипломатам, которые работают в зарубежных странах, создать команду народной дипломатии, которые с помощью мирового сообщества ускорят этот процесс. Пригласив авторитетных людей страны – политиков, военных, журналистов, врачей, спортсменов. Такие люди, как Р.Безсмертный, В.Залужный, В.Наливайченко, А.Ермолаев. И.Лапин, А.Рева, Ю.Луценко, Я.Могучих, О.Харлан, Т.Стафийчук, Э.Стаховский, Ю.Тимошенко, В.Карасев, Р.Бортник, М.Чаплыга и другие патриоты и авторитеты страны, смогут вдохнуть в людей и руководителей других стран новую пламень веры, доверия, надежды на нашу победу.

Тяжелое это бремя, но зато это ваш путь – спасать страну. Для новой жизни путь очистить.

Страна – наш Дом родной.

Найвище уміння - почати

спочатку життя, розуміння,

дорогу, себе.

Л.Костенко.

Николай Ильюша