Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, действительно ли россия планирует за 2-3 месяца закончить войну, как сказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Алаудинов в интервью СМИ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он это сказал, потому что через 2-3 месяца россия действительно планировала выходить на какой-то переговорный процесс. Ну, вот как раз осень, октябрь-ноябрь. Давайте сравним: когда президент Украины Зеленский сказал, что будет формула мира? А они хотели готовиться. Это они только рассказывали, что нет», – отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, Алаудинов действительно что-то знал, только вот сказал, не подумав. Как объясняет эксперт, россияне планируют дальше наступать на Донбассе, стачивают собственную наступательную возможность, теряя собственную армию, боеспособность, как следствие – не будет кем наступать, поэтому нужна пауза к весне.

«Поэтому думали, что сейчас момент, президентские выборы, давайте выходить на какое-то политическое решение после того, как они окончательно разбили все лбы о стену Донбасса на каком-то из направлений, и все. А нет, а у Украины другой план (ред. – наступление на Курщине). А теперь посмотрим. И теперь, когда я говорю о времени, очень важно понимать, что время может сработать и на нас», - объясняет Александр Мусиенко.

А между тем, констатирует эксперт, в Донецкой области действительно ситуация напряженная, наши бойцы в тяжелых боях, гражданских приходится эвакуировать. Однако, утверждает он, пока ВСУ продвигаются на Курщине, время сыграет в нашу пользу, это приведет к тому, что планы противника будут разбиты.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Моде может передать Зеленскому от путина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о новых дроновых атаках армии россии.





