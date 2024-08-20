Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що візит індійського прем’єра Моді до Києва – це, звісно, добре, але справжнім ударом для путіна був би візит Сі Цзіньпіна.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, зараз важко сказати, що нам запропонує індійський прем'єр Нарендра Моді, який незабаром приїде до Києва. Однак, констатує він, загалом добре, що Моді до нас приїде, Індія – велика країна з великою економікою та впливом, і потрібно витіснити з неї позиції росії.

«Bloomberg уже пише про те, що Моді не буде посередником, але якісь послання готовий передавати від путіна Зеленському і від Зеленського путіну. Ну, він же ж не поштовий голуб, я не розумію. З точки зору передачі, ну, окей, добре, передавати послання на такому рівні, добре. Якщо Індія готова відіграти роль для України, я думаю, всі це будуть вітати», - міркує Олександр Мусієнко.

Однак, зауважує він, для того, аби Індія могла відіграти для нас якусь роль, вона має вжити відповідних заходів і натиснути на путіна, але чи готова вона піти на це – питання відкрите. Тому, констатує експерт, почекаємо візиту і заяв.

«Але я вже зразу скажу. Краще б до Києва приїхав Сі Цзіньпін. От це такий би був удар по путіну на тлі Курської операції, повірте мені, це був би колосальний удар, оце б його добило. Тому треба запросити Сі Цзіньпіна. Я думаю, що після Моді Київ неодмінно має відвідати Сі Цзіньпін, а, можливо, навіть замість Моді», - стверджує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що зараз просування на Курщині не буде таким стрімким.

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