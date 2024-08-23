Политик и государственный деятель Олесь Доний заявил, что война не помешает выборам в Украине, если правильно изменить законодательство и провести их с умом.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я за выборы, но понимаю, что согласно этому законодательству выборы будут опасны и несправедливы, потому что могут быть прилеты на избирательном участке, не могут проголосовать люди, которые в окопах, не могу проголосовать миллионы людей, которые за границей. Поэтому я не просто говорю о выборах, я подчеркиваю, что их можно провести, изменив избирательное законодательство», - отмечает Олесь Доний.

Во-первых, объясняет он, процесс голосования нужно растянуть на 15 дней, а то и на месяц, чтобы люди не приходили в один день на участок, по которому прилетит ракета. Во-вторых, продолжает политик, должно быть электронное голосование, а также голосование по почте, особенно для фронтовиков. В-третьих, добавляет он, за границей тоже можно было бы устроить голосование по почте, чтобы не приходилось ехать в конкретный город и стоять в огромных очередях.

Также, уверен политик, вместо мажоритарной системы нужно ввести пропорциональную, тогда не будет привязки к мажоритарным округам, лидеры смогут выступать в медиа, и такое голосование обеспечит полноценное наличие в Верховной Раде всех 450 депутатов. И для этого, констатирует он, нужны изменения в Конституции, и это возможно, в заключительное положение мы когда-то уже вписали размещение Черноморского флота рф в Севастополе на время действия соглашения, с выборами можно сделать так же.

«То есть у нас уже и в 2024 году не будут проведены выборы, а если в 2025, то они могут быть проведены по действующему законодательству, а это опасно и несправедливо. Значит, согласно действующему законодательству это будет только профанация, что опасно для демократии. Выборы должны не для галочки быть, а для волеизъявления людей, чтобы граждане получили возможность проявления своих идей. К сожалению, этого нет. И это, кстати, один из великих моментов, на чем может играть пути», – предупреждает Олесь Доний.

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