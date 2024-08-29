Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что оборона Покровска и наступление ВСУ на Курщине – это разные задачи, и завершение второго в пользу первого невозможно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, враг перемещает войска на усиление группировки «Север», чтобы ВСУ не вытеснили их из Харьковщины, не пересекли границу Белгородской области и не пошли дальше, а то губернатор Гладков каждый день хочет кого-то эвакуировать. По его мнению, в этом направлении нас ждут локальные, встречные бои, тактические действия.

«Почему это все происходит? Потому что вот, как сообщает заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, его слова приводит издание Reuters, путин будет пробовать провести контрнаступление, чтобы вернуть территории в Курской области, которые контролируют украинские войска. Но у российских войск будет очень тяжелое, непростое сражение», - рассказывает Александр Мусиенко.

В то же время, продолжает эксперт, Дэвид Коэн отметил продвижение россиян на Донетчине, к Покровску, что, с другой стороны, не изменит ситуацию стратегически, а лишь увеличит потери противника. По словам эксперта, сейчас у многих возникает вопрос, не целесообразнее ли было отправить украинские силы из Курщины в Покровск, но нет, потому что враг все равно не отводит войска оттуда, и в противном случае он так же стягивал бы силы именно туда.

«Почему у нас дискурс об обороне Донбасса идет? В частности, из-за ошибок 2023 года, информационно-коммуникационных заявлений, которые некоторые сделали неправильно, мы вошли настолько в нарратив того, что война может быть оборонительная, едва не дойти до позиционной, что начали бояться наступления», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что нужно сколько-то создавать свое оружие и устраивать россиянам блекауты зимой.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о планах ВСУ в Запорожском направлении.