Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последние дроновые атаки на москву и заявил, что, очевидно, даже самая лучшая российская ПВО не спасет москвичей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы увидели масштабные удары дронов (ред. – по россии), по моей информации, около 250 могло быть задействовано в этой атаке. Это еще далеко так же не конец. И я хочу обратить внимание на одну интересную особенность. Особенностью является то, что в течение одной недели происходят атаки по москве», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, в результате первой атаки, по сообщению мэра москвы Собянина, вроде бы все дроны сбиваются, угроза устраняется, нет ее в подмосковье, а вот когда произошла вторая атака, то мы увидели, что не все дроны сбиваются.

«И долетают до московского нефтеперерабатывающего завода. И там пожар потушили, но все же попадание, и пожар, и дроны в подмосковье. То есть даже против, казалось бы, эшелонированной противовоздушной обороны москвы и московского округа есть инструменты и пути обхождения, как показывает эта атака. И достаточно двух атак, четко показавших, что есть ключи к тому, чтобы найти щель в московской ПВО даже», - комментирует Александр Мусиенко.

И это при том, подчеркивает эксперт, что до москвы россия же стянула абсолютно все. Если другие регионы, мегаполисы, области, федеральные округа, республики и т.д., утверждает он, остаются неприкрытыми, то как раз к москве враг стянул все, но и здесь нашлись щели, чем обязательно воспользуется наше командование.

Как сообщала Politeka, Мосийчук заявил, что хочет увидеть детей народных депутатов на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему так получилось, что Украина потеряла первый F-16.