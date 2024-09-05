Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что путин скорее бы хотел бы победы Харрис, потому что Трамп заставит его отказаться от Китая, а это риски.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Для путина или для любого другого будущего, кто после путина придет в кремль, почему для них, на мой взгляд, более приемлема победа той же Харрис, нежели Трампа? Как это не парадоксально, вроде бы, ну, Трамп, путин, да, сейчас все, сделка… Да нет. путин понимает, какую сделку предложит ему Трамп», - отмечает Дмитрий Спивак.

По его мнению, Трамп скажет, что, окей, россия может выйти на европейский рынок, в Украине мир, но надо отходить от Китая и дружить против него вместе с США. То есть, констатирует эксперт, таким образом Трамп поставит путина на такую растяжку, на такой шпагат, что оттуда ему уже не вырваться, он не рискнет пойти на такое предложение.

Да, отмечает гость программы, Камала Харрис недавно давала интервью, где ни слова не сказала об Украине, но надо понимать, что так работает политтехнология и социология. То есть, объясняет он, если в США тема Украины не в топ-5, то Камала Харрис о ней и не говорит.

«Это просто Трамп уже как заведенная шарманка, одно и то же. Вообще, кстати, он перестает быть интересным. Это даже странно, насколько он оказался вообще не готов к замене Байдена на Харрис. То есть вообще не готов. Он настолько, видно, спустя рукава планировал пройти избирательную кампанию на 2-3 тезисах, на физических недостатках и возрасте Байдена, на том, что Байден ведет к Третьей мировой и что зажег несколько воин… А тут Харрис, которую ни в чем этом как бы не обвинить», - заключает Дмитрий Спивак.

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