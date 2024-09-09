На 10 сентября в США запланированы первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которая стала кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Джо Байдена. Что думают об этих дебатах сами американцы, что говорят между собой об Украине и какой результат выборов прогнозируют?

Я бы сказал, что от этих дебатов мало чего ожидается конструктивного. Простым людям они, конечно же, интересны, поскольку избиратели потом голосуют, это все их непосредственно также касается. Но, полагаю, что данные дебаты будут скорее выглядеть на уровне ток-шоу, как подобные примитивные разные шоу по телевизору выглядят, где люди часто обзываются, банально критикуют друг друга, пытаются подколоть и как-то уколоть. Здесь ничего интеллектуального не будет потому, что ни один из кандидатов не имеет глубокого образования, высоких знаний и высокого интеллекта. Не знаю, стоит ли так жестко высказываться, можно выразиться и мягче, понятное дело: я думаю, что это будет простое изложение платформ своих партий, не будет ничего ни интересного, ни нового, ни, главное, глубокого.

Бывший президент Трамп, думаю, будет более сдержанным, чем ему это свойственно. Но, не намного. Он не изменится кардинально, не произойдет тут никакой «кавказской метаморфозы». Трамп – это тот же самый человек, каким он был и есть, но он будет немного больше под контролем, ведь у него появилось больше опыта. Это будет просто критикой друг друга и партийных платформ. Поэтому, данные дебаты будут похожи, как говорил в свое время Шекспир, на «много шума из ничего».

Что касается Украины.

Если таки будет дальше администрация Байдена, то, считаю, будет продолжение ситуации по всем параметрам. Обама и его партия будут играть очень большую роль за кулисами событий, но ничего радикального так и не произойдет. Практически все остальное будет двигаться для Америки немного влево, но это не будет настолько интересным с точки зрения интересов Украины. Вероятно, что будет поддержка глобализма, поддержка западных движений и продолжение конфликта с россией.

Если будет избран Трамп, то тут все может выглядеть по-другому. Как я не раз говорил ранее в различных интервью, Трамп попытается договориться с россией, чтобы остановить войну. Хотя, уже в процессе, он может уступить многое, что не принадлежит ему и за что украинцы умирали и продолжают умирать. Положительный момент тут в том, что, если у него получится, то он таки остановит эту войну. Партизанская активность украинцев, конечно же, не прекратится и ненависть у украинцев никуда не уйдет, но, хотя бы произойдет приостановка горячих боевых действий и будет положено начало восстановления Украины. В этом есть и позитив, и негатив. Но, Трамп таки будет пытаться остановить войну. Также он, вероятно, сделает акцент на личной ответственности, как сделал бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, с которым я очень хорошо знаком. Он высказывался в том же духе, но более жестко, утверждая, что сначала нужно решать свои проблемы, а потом уже вмешиваться в другие войны. Однако, как я подчеркивал много раз, и как это понимает большинство образованных людей у нас, которые занимаются политикой, что эта война – не просто чужая война, где мы поддерживаем какие-то позиции или идеологии на расстоянии. Здесь речь идет об открытом конфликте за доминирующую философию – о том, каким должен быть дальше мировой порядок. Вопрос в том, кто в итоге победит – Запад со всеми его даже и проблемами, или же Россия, Иран, Китай и другие страны с совершенно иной системой ценностей. А в таком ключе это все непосредственно затрагивает уже и США.

Я думаю, что Трамп может попытаться четко решить что-то, тогда как при демократах этот конфликт и война будет продолжаться еще долгие годы. Она продолжится до тех пор, пока у самой россии не наступит полная усталость. А пока что рф довольно живо получает поддержку от Ирана, Северной Кореи и других стран, с которыми ей удобно заключать альянсы. Поэтому, несмотря на то, что с Трампом ситуация может быть менее предсказуемой, я вижу все же больше перспектив для Украины.

Трамп – один из тех, кто всегда говорил, что если бы он был у власти, то решил бы все за один день. Конечно же, это – всего лишь его слова, но, я думаю, что будут и реальные попытки сделать что-то конкретное для того, чтобы эти его слова не оказались в итоге пустым звуком.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, старший научный сотрудник Клермонтского университета Линкольн (Калифорния, США)