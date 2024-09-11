Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко

Как найти пути к миру? Как добиться мира и прекратить войну с Россией. Сколько это может продолжаться? Кто может остановить это безумство?

Взгляните, что вы делаете со страной, нацией, да и своей жизнью, что делаете с собой? Страна разваливается, смерти, разрушения с каждым днём только усиливаются. Вы постоянно бросаете огонь в мир. В стране было много возможностей, чтобы предотвратить войну. Откуда эта слепота? Эта тоскливая безнадёжность. Руководителям страны нельзя тратить жизнь впустую. Тратить жизнь впустую – это грех. В древнееврейском слове «грех» означало промах, попадать мимо цели»… Хватит промахов. Думайте, ищите пути к миру. Народу грустно жить без надежды. Смотришь вперёд, и будущее ужасает.

Старинная еврейская пословица утверждает, что Бога и мира начинаешь искать только, когда уже нашел его. Кажется парадоксом, но это истинная правда: как можно искать, если не знаешь, что ищешь, если не нашел это в самом себе, в глубине души? Поиск начинается и заканчивается, когда есть желание, в один и тот же миг, первый его шаг и одновременно и последний. Дорога, которой шел президент, завела его в тупик, перед ним глухая стена. Ещё несколько шагов - и «обрыв». Президенту необходимо сделать один шаг к миру. Без советов, советчиков, ермаков, подоляков, гетьманцевых, татаровых. У этих советчиков, в их сердцах – яд, они готовы отравить любые отношения, с кем угодно. Слишком много В. Зеленского окружает разных масок, которые не только прячут лица, но и мозги… Этими людьми руководит беспредельная жажда власти, которую они не могут утолить и боятся потерять.

На пресс-конференции с журналистами мы узнали, что В. Путин пустой и мир с Россией откладывается. Ах, ну как? Поражены? Стою, сижу и плачу! А жить, так мало остаётся. Да, трудно отвечать на сложные вопросы и приходилось президенту нырять то в полночь, то в рассвет. Когда задали вопрос о Татарове, услышали странный ответ и нравоучение журналисту.

Откладывать мир и воевать можно очень долго, отсрочка вообще слишком привлекательна для ума. Разум всегда говорит: «Ладно, подумаю, завтра, позже, всё сделаем». Завтра – это лучшая отговорка. Она оправдывает любые ошибки, но добродетель живёт только сейчас, только в настоящем.

Власть президента В. Зеленского, полагаю, основана не на вялости, нельзя расслабляться, только так можно выковать мир, свободу и бессмертие для своего народа.

Оглухли, не чують;

Кайданами міняються.

Правдою торгують.

Т.Г. Шевченко.

Журналист Павел Ильюша