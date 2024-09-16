Вопрос относительно того, какие американские миллиардеры кого поддерживают и почему именно – очень интересный и, в то же время, довольно непростой и дискуссионный.

К примеру, у Дональда Трампа есть очень широкий круг миллиардеров, которые его поддерживают. Необычно тут то, что поддерживают некоторые из тех, кто ранее открыто был против Трампа, когда проходил выбор кандидата от республиканцев на выборы президента. Эти люди сейчас открыто заявляют, что смирились с тем, что Трамп стал кандидатом. Например, такой, как Стивен Шварцман, глава крупной инвестиционной компании Blackstone Group. Есть те, кто поддерживает Трампа из-за старой дружбы и симпатии. Среди них, к примеру, Фил Раффин – один из мультимиллиардеров, который, кстати, женат на украинской модели Александре Николаенко. В Лас-Вегасе Раффин владеет множеством казино и отелей. Есть и те, кто традиционно поддерживает республиканцев – нефтяники. Почти вся нефтяная отрасль США всегда поддерживает республиканцев. И они поддерживают Трампа.

Однако, например, в Силиконовой долине, которая всегда была очень либеральной и прогрессивной, все же есть такие, как тот же Илон Маск, которые относятся к этому вопросу по-другому. Маск, как считается, является самым богатым человеком в США и поддерживает Трампа в основном из-за экономической политики. Не потому, что Маск и Трамп – друзья и не потому, что у Трампа есть хорошие мнения о нем. А потому, что Маск считает, что республиканская экономическая политика более правильная, чем у демократов. Один из очень известных венчурных капиталистов в Силиконовой долине Даг Леоне тоже поддерживает Трампа чисто по экономическим соображениям.

Стив Винн, известный магнат из Лас-Вегаса, также активно поддерживает Трампа. Вуди Джонсон, правнук основателя медицинской фармацевтической компании Johnson&Johnson, поддерживает Трампа по консервативным мотивам. Тилман Фертитта, владелец клуба НБА «Хьюстон Рокетс», владелец отелей и ресторанов, также поддерживает Трампа, так как он – техасец и консерватор.

Мириам Адельсон поддерживает Трампа по еврейским мотивам. Мириам – вдова Шелдона Адельсона, с которым я встречался несколько раз до его смерти в 2021 году. Она унаследовала от него Las Vegas Sands и является сегодня пятой среди самых богатых женщин США. Ведет еврейскую консервативную коалицию и считает, что демократы стали антисемитами. Это основные побуждения поддержать Трампа.

Что интересно, до сих пор у нас существует сильное движение «Never Trump». Это республиканцы, которые открыто заявили, что никогда не поддержат Трампа. Это те же братья Кох и вице-президент при Джордже Буше Дик Чейни. Считается, что Чейни впервые в истории США открыто голосует против кандидата от своей же партии.

Таким образом, можно выделить несколько факторов, влияющих на поддержку миллиардеров кандидата: иммиграция, экономика и международные отношения. Я бы сказал, что около 1/3, если не больше мультимиллиардеров США поддерживают Трампа, хотя он не был их выбором, когда проходили праймериз. Многие делают это, так сказать, «кусая губы», так как просто не видят иных вариантов.

В то же время большинство миллиардеров поддерживают демократов. Если не подавляющее большинство, то очень внушительная их часть. Например, Марк Кьюбан, известный венчурный капиталист и владелец баскетбольной команды НБА «Даллас Маверикс», естественно, поддерживает демократов. Как и Мелинда Гейтс, Билл Гейтс и другие крупные владельцы технологических компаний. Джонатан Грей из Blackstone Group, Джордж Сорос поддерживают Камалу Харрис. У нее все традиционно. Если у Трампа есть моменты, за которые его не любят, но поддерживают, то у Камалы Харрис такого нет: там больше единомышленников, больше поддержки по партийной линии и больше идеологии. Это как философия, которая поддерживается демократами: непротивление иммиграции, любовь к ценностям, свобода слова, права, религия. Эти вещи где-то пересекаются с либеральными движениями. Такое привлекает много наших миллиардеров.

Поддержка Трампа со стороны нефтяников и инвесторов объясняется их желанием видеть экономику США, способствующую росту их бизнеса. Некоторым, возможно, хотелось бы получить назначения на дипломатические посты, но таких людей небольшой процент. Большинство из них уже или имели подобные назначения, или не заинтересованы в таком. Есть исключения, правда. Например, Илону Маску вроде как предлагали какие-то официальные или полуофициальные должности. Но, это скорее воспринимается как шутка. В любом случае, пока так.

Таким образом, можно выделить три основные причины поддержки американскими миллиардерами политиков, в частности, кандидатов в президенты США: личные интересы, идеология и участие в политике.

Для наших мультимиллиардеров участие в политике – это уже как обязанность, высший статус. Это так же важно для них становится, как оставить богатое наследство своим семьям. Поэтому, у нас участие очень богатых людей в политике становится нормой.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, старший научный сотрудник Клермонтского университета Линкольн (Калифорния, США)