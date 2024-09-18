І хто знає, що діється

В нас на Україні?

Т.Г. Шевченко.

Жизнь трудна, в ней идёт жестокая, неутихающая борьба. На этом пути, нашу страну подстерегают суровые испытания в эти испепеляющие годы.

Горькое отчаянье, душевные страдания и могильный холод украинский народ переживает каждый день. Опять тревога, нет света и воды, мятежный час т тяжкий сон. Что нам остаётся в этой жизни? Это надежда – не то, что когда-нибудь всё изменится, кошмар закончится. Люди ждут мира, покоя, благодати и божественной справедливости.

Трагедия измученного народа – это плата за доверчивость во время выборов. Доверия оказалось больше, потому что меньше упражняли ум. Никаких вопросов: « А вы кто такие?» «Слуги» В Зеленского. Люди вам поверили, что будет мир, лучшая жизнь, предложили поверить в то, что невозможно проверить. А теперь мы постоянно слышим тревожные ноты, которые звучат в нашей жизни. В парламенте постоянные спектакли идут, но людей они не слышат. Власть В. Зеленского и А. Ермака, или наоборот, идеальная структура, где все одинаковы министры, парламентарии, прокуроры, судьи, как и муравьи – один ум на всех. Сказали тебе: «Кругом» – так разворачивайся! Общество превращается в глухонемую толпу. Ещё немного «нельзя» от власти и страна превратится в военный лагерь и все будут ходить строем.

Злая воля «Слуг» В. Зеленского, стефанчуков, гетьманцевых, арахамов и безугловщины немало вложила сил в наше общество, которое порождает бедных и нищих, а власть узаконила бедность. У «Слуг народа» В.Зеленського нет ни души, ни боли! Когда они лишают людей свободы, правды, воли. Довели великую, богатую страну до положения жалкой приживалки. Да, ну что ж? И невозможное возможно для «Слуг народа». А так хотелось верить власти, ведь с надеждой легче жить.

Когда ж конец страшной войне? Возможен мир. Ведь распри кровавые решают дипломатическим умом. За годы войны в стране рождены новые люди, с волевым характером, патриоты и герои Украины. Они будут управлять страной. Всё будет иным – новым. В демократической стране будет мир обетованный и прекрасный и человеческий простой.

Ну, так с Богом! Мир наш близок.

Не живем, а тільки ходим

Та згадуєм тиї годи,

Як жили колись. Т.Г. Шевченко.

Журналист Павел Ильюша