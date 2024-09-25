Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что план победы – это, пусть и некая страховка украинских политиков, но все же может дать свои плоды после выборов в США.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Война вступает в стадию, когда она начинает сама себя останавливать, несмотря на желание политиков, генералов и даже части общества. Война на истощение имеет свою логику, фабулу развития, и в этой логике есть такие факторы, как психологическая усталость, есть понятие изношенности войны, где есть понятие морального состояния и духа бойцов, гражданского населения. И в таких условиях политики должны страховаться. Политики страхуются как правило мирными кейсами, мирными треками», - объясняет Олег Постернак.

Генералы, добавляет он, страхуются разными трюками военного искусства, например, Курской операцией, и общество ощущает, что нужно будет работать с травмами, которые принесла война.

По мнению эксперта, все эти разговоры о плане победу Украины – это элемент символической, информационно-психологической войны, когда план победы является тоже частью вот этого шума, чтобы показать намерение Украины, серьезные инициативы Украины в направлении мирного урегулирования.

«С точки зрения тактики это может сработать, потому что мы таким образом доносим украинский интерес до потенциального победителя и следующего президента США – Камалы Харрис или Дональда Трампа. То есть это хороший повод, чтобы им предоставить некий четкий, зафиксированный украинский интерес и получить от будущего президента США хотя бы максимально возможную уверенность, что сохранят для Украины некие основополагающие вещи, от которых зависит судьба государства, например, военная и финансовая помощь со стороны США», - заключает Олег Постернак.

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