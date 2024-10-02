Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Что побудило страну НАТО залезть в БРИКС? Разве это про деньги? Ведь деньги же на Западе в основном. Второй фактор – у нее есть ресурсы расширять свои сферы, захватывать Центральную Азию, не знаю, захватывать россию? Нет. Турки сейчас достаточно имеют достаточно серьезные экономические проблемы. Тогда какие проблемы побуждают Турцию делать этот шаг?», - спрашивает Фикрет Шабанов.

Как он рассказывает, в аналитических кругах уже говорят о том, что до 2030 года США собираются полностью выходить с Востока, включая Израиль, и Британия, кстати, тоже, потому что к тому времени и вопрос с Украиной решится, с разделом интересов в Европе. А в таком случае, продолжает эксперт, Турция Западу становится не нужна, и в это же время у нее появляются сильные враги – Иран и россия, которые будут создавать ситуацию распада Турции.

По его мнению, окно Овертона распада Турции – 2027-2035 года, и начнется все из-за того, богатые западные турецкие города захотят большей автономии, им надоест содержать бедные аграрные районы, а дальше – попытки силового решения вопроса. То есть, констатирует эксперт, отказ от солидарности, перенаправление и дефицит средств спровоцируют недовольство богатых регионов, и это приведет к внутреннему гражданскому противостоянию.

«Вопрос будущего Турции решается сейчас или уже вчера. Поэтому БРИКС для нее – это та зона, где она сможет внутри этой организации наладить сотрудничество или партнерство в регионе Южного Кавказа, Средней Азии, с Ираном, с россией для того, чтобы сохранить баланс трех государств или трех бывших империй в регионе. В противном случае, если она станет частью Запада, который от нее отказывается, эти две империи ее сожрут. Вот суть, почему она идет в БРИКС», - объясняет Фикрет Шабанов.

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