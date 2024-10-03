Президент аналитического центра Consultations on international policy and economy (Канада) Фикрет Шабанов заявил, что в мире идет даже не конкуренция, а борьба или война за лидерство.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Они сейчас ведут борьбу за лидерство. Я не могу сказать, что конкурируют, борьба за лидерство, так будет более правильно, потому что конкуренция – это соперничество, это не война. Они воюют», - отмечает Фикрет Шабанов.

И сотрудничество между ними, утверждает он, может быть только в одном направлении – это природные ресурсы, то есть вода, продукты питания, климатическое оружие, биологическое оружие, ядерное оружие, это красные линии, по этим аспектам они пытаются не развязывать войн. Тем не менее, подчеркивает эксперт, надо понимать, что условия этого сотрудничества диктует тот, кто сильнее.

«Если раньше условия диктовал, например, Ватикан, то после Второй мировой войны – ядерное оружие, Совет безопасности ООН. Мы с вами должны понимать, что это не просто так», - подчеркивает Фикрет Шабанов.

По его словам, это все маркеры для того, чтобы понимать, что есть 4 центра силы в мире – это россия, Китай, из Европы Франция, ведь она получила ядерное оружие, и англосаксонский мир. И расклад таков, объясняет эксперт, что для противодействия Китаю ядерное оружие есть у США, для противодействия Ватикану и россии – Британия, по такому принципу это строится.

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