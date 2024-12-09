Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что события в Сирии доказали, что ни один диктаторский режим не вечен, и скоро путин отправится вслед за Асадом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Правильно написало издание The Wall Street Journal, 11-дневный марш уничтожил 50-летнее правление. Вот как оно бывает. Бывает, кажется, что диктаторский режим железобетонный, ему не поколебаться, он вроде бы вечный, а тут раз – 11-дневный марш», - отмечает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, есть еще в мире диктатуры, особенно путинская, и когда мы говорим или размышляем о каких-то событиях в россии, как там все может произойти, может ли вообще такое произойти, не нужно забывать об этом факторе – 50-летнее правление Асадов свергли за 11 дней. Поэтому, убежден эксперт, и в россии еще может состояться подобный марш, только он будет лучше, действеннее и эффективнее того, который организовал Пригожин, такой вариант тоже существует.

«Между тем сейчас идет формирование новой власти, все следят за этим. Там еще ничего не закончилось в Сирии. Да, они сбросили Асада, и это хороший знак, но теперь нужно договориться этой оппозиции, разным группам между собой, что тоже может быть довольно сложно и непросто, об этом тоже не нужно забывать. Там есть совершенно разные группы», - рассказывает Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует эксперт, Израиль подстраховался, и впервые с 1973 года ввел свои войска в буферную зону, ввел войска напрямую, бронетехнику, тяжелое вооружение на территорию Сирии. Поэтому и, продолжает он, США нанесли воздушные удары по позициям, базам террористов ИГИЛ в Сирии, чтобы они уже не имели шансов вернуться.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Запад дальше требует снижения мобилизационного возраста в Украине, но уже наконец обещает большее вооружение и скоро.

Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, действительно ли 39% россиян допускают возможность ядерного удара по Украине.