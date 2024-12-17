В чем главные различия?

Я бы сказал, что основная разница между позицией Дональда Трампа в отношении Украины и позицией демократов заключается в их подходах.

У демократов подход как бы больше потребительский, с глубокой идеологической линией, основанной на модели Сороса. Они используют Украину в качестве, скажем так, идеологического инструмента для достижения целей США. У Трампа же подход сугубо экономический, основанный на принципе «America First» («Америка превыше всего»). Он отвергает глобализм в любой форме, предпочитая четкие экономические решения. Это включает минимальное вмешательство в дела Украины и отказ от ее экономической колонизации, в отличие от модели того же Китая в Африке (Китай через долги создал мини-Китай на африканском континенте). Если же демократы стремятся «колонизировать» Украину через свои политические и идеологические инструменты, то Трамп и команда сосредотачиваются на чисто экономических транзакциях. Его цель – вовлечение американских компаний в восстановление инфраструктуры Украины, добыча ресурсов, наем программистов и развитие технологий.

Идеология для Трампа менее важная составляющая. Его главная цель – выгодные для США экономические контракты, которые дадут немедленный и ощутимый результат. У демократов же стратегия более долгосрочная, направленная на построение инструментов (институтов) для продвижения американских интересов. Это включает, как многие отмечают, «манипуляции с соседями» для того, чтобы в итоге добиваться своих целей, что делает их подход менее прозрачным, более сложным и потенциально рискованным для Украины. Подход же Трампа, напротив, более прямолинейный, с меньшим акцентом на идеологию.

Администрация Трампа будет действовать исходя из текущих выгод для США, а не основываясь на абстрактных планах на будущее. Концепция Трампа предполагает игнорирование любых эффектов для других стран, если это не выгодно Америке (или же если именно так ей выгодно). Тем не менее, игнорировать общественное мнение в США очень сложно, так как многие американцы поддерживают Украину. Это создает определенное противоречие в нашей политике и, в частности, в политике республиканцев Трампа.

Теперь касаемо войны в Украине – что у нас обсуждают и отмечают. Трамп публично и не публично давит на завершение этой войны. Его платформа «Truth Social», которую ведет Девин Нуньес, активно транслирует такую его позицию. Трамп считает, что война должна срочно завершиться и предлагает пойти на уступки россии. Это может включать признание контроля россии над отдельными регионами Украины и отказ Украины от вступления в НАТО. Такой подход, как считают в его команде, может привести к соглашению, при котором россия получит до 90% от того, что требовала в 2022 году.

Трамп также публично заявляет, что война – это сумасшествие и ее нужно прекратить немедленно. Он предполагает, что до конца февраля 2025 года может быть подписан некий договор, который, вероятно, не предоставит Украине необходимых желаемых ею гарантий. Единственной гарантией будет выполнение россией ее требований, что может временно обеспечить мир, но в долгосрочной перспективе создаст риск повторения агрессии. Это у нас тоже хорошо понимают.

Санкции, направленные на россию, изолируют ее, но не меняют ее политику. Это также оказывает побочное влияние на людей, которые не имеют отношения к войне. Россия компенсирует ущерб через «серые» рынки и сотрудничество с Китаем, другими странами BRICS. Возможно, тут необходимо пересмотреть нынешнюю санкционную политику.

Трамп также открыто заявлял, что может приостановить финансирование поддержки Украины. Это создаст дополнительное давление, несомненно. Но, пока еще это только заявления, хотя и из уст уже избранного нового президента США. Дальше будет виднее и четче вырисовываться то, как именно это будет выглядеть на практике. Это будет видно и понятно очень скоро.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)