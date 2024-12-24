Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что весь ЕС смирился с тем, что транзита российского газа не будет, кроме Фицо, который дальше придумывает интересные заявления и ездит в москву за деньгами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если выходить из той версии, которую подавал Фицо, что будто бы Владимир Зеленский предлагал ему взятку в 500 миллионов евро за вступление Украины в НАТО, а он отказался, то, видимо, он поехал к путину, чтобы взять 1 миллиард, 1,5 миллиардов евро для того, чтобы все же перебить эту цену, которую предлагал Зеленский. Ну, по существу, вот такая ситуация возникла, Фицо поехал просить газ, Фицо поехал просить деньги», - констатирует Александр Мусиенко.

Все выступили против, отмечает он, в частности, очень мощно высказалась Чехия, а это сосед Словакии, и очень часто Братислава ориентируется на Прагу, поэтому это важно. В то же время ЕС, добавляет эксперт, готов к тому, что с 1 января Украина прекращает транзит российского газа, а негативные последствия оцениваются как ограниченные, так что все смирились, кроме Словакии.

«Феномен Словакии все же в том, что большое количество людей среднего поколения, молодежь уехала, когда Словакия вступала в ЕС, уехала в разные страны, а остались люди, работающие на объектах промышленности, или люди постарше, пенсионного возраста, и у них есть какая-то непонятная ностальгия. Ну, вот для меня это откровенно непонятная ностальгия. За чем должна быть эта ностальгия? Перед вами открыта дверь – Европа, Евросоюз, западный мир», - объясняет Александр Мусиенко.

Отличился также, добавляет он, Орбан со своими заявлениями, вспомнил о своем рождественском перемирии и заявил, что его еще можно достичь к Рождеству, но Рождество уже вот, так что у него что-то не так с календарем. Кроме того, продолжает эксперт, Орбан вспомнил о тайных переговорах в Стамбуле в 2022 году, которые не были тайными, когда мир можно было достичь, но Украина под давлением Запада отказалась, словом, повторил российскую пропаганду.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что подготовка к мирным переговорам зависит от того, разочарует ли Трампа путин или нет.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, почему Украине не оказывают адекватную помощь: «Американцы пытаются сейчас играть зубами Европы».





