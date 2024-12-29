Военный Святослав Дубина объяснил, что скоро Трамп будет выставлять условия и наблюдать, кто на самом деле не хочет мира – Украина или россия, но уже можно заключить, что именно агрессор.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает военный, после встречи с Зеленским в Париже Трамп сказал, что нужно остановить эту ужасную войну и у них уже есть прогресс. Только вот, рассуждает он, нужно еще подумать, о каком прогрессе идет речь, потому что все же Трамп не называет никаких предпосылок для начала мирных переговоров, есть только заявления членов его команды.

«Сейчас происходит такая игра в моргалки. Кто первый моргнет – Зеленский или путин? То есть игра состоит в том, на ком Трамп сорвется, что он не хочет переговоров. Какие условия переговоров уже обсуждались? Трамп хочет как-то остановить войну на линии разграничения, завести туда 150 тысяч или сколько там миротворческих сил, причем они должны быть из Европы, не из Соединенных Штатов. Вот такие прихоти, такое желание у Трампа», - объясняет Святослав Дубина.

Тем временем из Европы, сообщает он, в основном звучат ответы, что сначала мир, а затем миротворцы. В частности, отмечает военный, об этом говорит глава европейской дипломатической миссии Кая Каллас, глава МИД Нидерландов и Латвии, тем более, что нет признаков того, что россия хочет мира.

«Это, конечно, видно не вооруженным глазом, что россия не желает мира, хотя играют, что они якобы голуби мира. Но как видит дальнейшие действия российская федерация? Армия россии ставит целью на 2025 год захват всей территории четырех украинских областей, об аннексии которых москва объявила осенью 2022 года – это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, сказал министр обороны россии Белоусов», - добавляет Святослав Дубина.

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