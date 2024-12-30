Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что представители россии сейчас своими заявлениями только напускают туман, и все это – попытка добиться для себя лучших условий от Трампа.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, глава МИД рф Лавров заявил, что россия готова к переговорам, но им нужен какой-то несокрушимый договор с юридическими гарантиями для себя, что их не устраивает предложение Трампа об отложении членства Украины в НАТО и введении европейских миротворцев и что соглашение должно закрепить механизм невозможности нарушения договоренностей.

«Это все демагогия, популизм и ничего больше. Вот все эти заявления о юридических фактах, обязательственных договоренностях и т.д. А какие юридические факты и договоренности могут быть, какие бы москва ни нарушила? москва выдвигает требования к другим такие, которые не готова выполнять сама. Как этого можно придерживаться? Опять же, зачем это все было нужно и почему Лавров выступил с таким заявлением? Это как своего рода Баба-Яга против», – объясняет Александр Мусиенко.

По его мнению, россия сейчас просто набрасывает какие-то свои требования, чтобы после инаугурации Трампа 20 января создать тот переговорный фон, который ее устраивает, но в целом все, что говорит Лавров, невозможно воспринимать иначе, как какую-то демагогию. И, по словам эксперта, пока Трамп будет говорить, что готов к переговорам с путиным, будут звучать такие заявления, потому что для них это проявление слабости.

«Поэтому, по существу, мы и нуждаемся в создании такой сильной позиции. Сейчас, пока российские войска наступают, пока, как они считают, они имеют определенные тактические успехи на фронте и могут развивать это дальше, они не будут говорить, а будут заниматься таким популизмом, как Лавров, будут наводить тень на плетень, ходить по кругу, никакой конкретики, это то, что мы видим», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков оценил возможность наступления россии на Херсон и Запорожье.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявления депутатов о возвращении украинцев из-за границы.





