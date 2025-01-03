Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию издания Sky News о том, что война в Украине может закончиться в 2025 году, в частности до 9 мая, как планирует россия.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как утверждает находящийся в москве корреспондент Sky News Ивор Беннетт, рассказывает рф, боевые действия прекратятся в 2025 году, конфликт будет заморожен, соглашение между РФ и Украиной неизбежно, а переговоры прекратятся до 9 мая – 80-й годовщины победы во Второй мировой.

«Такое мнение обозревателя. На чем оно основано? Ну, очевидно, на определенных источниках, если он находится в москве, определенные данные, очевидно, у него есть. Но вместе с тем надо сказать, что, опять же, это только одна из озвучиваемых версий. Потому что пока похоже на то, что россия не намерена останавливать войну в ближайшее время и, очевидно, путин рассчитывает проводить еще весеннюю и летнюю военные кампании», - рассуждает Александр Мусиенко.

А по поводу заморозки, отмечает эксперт, интересно, что уже не первый обозреватель так думает и так прогнозирует. Однако, подчеркивает он, все это только версии, а не финальные сценарии, и предугадать развитие событий довольно сложно.

«И мы должны быть готовы к тому, что публикаций будет много. Почему таких публикаций много? Я уже объяснял. Потому что сейчас все думают и гадают, какая будет политика команды Трампа и США непосредственно во главе с новоизбранным президентом, то есть что будет осуществляться, какие могут быть предпосылки и тому подобное», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что в 2025 году Иран и КНДР уже не смогут помогать россии.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман об обстреле Украины на Новый год: «русский народ приветствует своих «братьев».





