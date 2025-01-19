Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал об историческом соглашении между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве и выделил его важнейшие пункты.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, самое важное – это содействие сотрудничеству стран в морской безопасности, создание новой структуры безопасности в Балтийском, Черном и Азовских морях. Как он напоминает, Британская империя всегда демонстрировала свою морскую мощь, и она имела опыт борьбы с российской империей в годы российско-турецких войн, разумеется, здесь путин британской короне конкуренции не составит.

«Но почему Балтийское море? Не зря я уже несколько раз подчеркивал важность этого региона, то, какое значение имеет Балтийское море. И именно с Балтийского моря россия пропускала исторически много ударов, так было, стоит только заглянуть в историю и можно увидеть на ее страницах много интересного на этот счет. Балтийское море фактически называют словами NATO lake, то есть озеро НАТО, после того, как в клуб НАТО вступили Швеция и Финляндия, Все больше путей перекрывается для россии, и, очевидно, это лучший способ сдерживать врага», - объясняет Александр Мусиенко.

Как он подчеркивает, мы видим, что вырисовывается геополитическая дуга север-юг, от Балтийского до Черного моря, а это доктрина Макиндера, теория «Хартленда», он описывал важность этой части Европы, где находится Украина. Эта ось, объясняет эксперт, в которую входят страны Скандинавии, Балтии, Британия, Польша, Украина, важна для мировой безопасности, и мы ее сейчас формируем.

«То есть это выстраивание геополитической стратегии, и очень хорошо, если мнение британских чиновников, министров, аналитиков движется именно в эту сторону. Самое главное, что есть в этом соглашении, - это вот этот большой геополитический стратегический замысел. В случае его реализации, россию можно будет посадить на одно место», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Кузаконь заявил, что Украина слишком поздно начала проводить рекрутинг, много времени было упущено.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о саботажной войне рф: «Балтийское море можно смело называть NATO lake».