Финансовый эксперт Алексей Кущ объяснил, что наше общество наконец-то начинает понимать, что быстрого вступления в ЕС и НАТО не будет, поэтому все свои проблемы нужно решать своими силами.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

По словам гостя программы, сейчас Украина в каскадной системе кризисов, но рамочный – кризис проектности, потому что он задает направление движения и развития обществу. Например, объясняет он, есть американская мечта, европейский волшебный сад и т.д., и когда наступает кризис этого, происходит много деструктивных процессов, например, как это было с СССР.

«Кризис проектности происходит в формате того, что общество ожидало быстрых перемен, общество чувствовало себя как зритель в древнегреческой трагедии, где, когда ситуация заходила в тупик или становилась слишком запутанной, появлялся Бог из машины, он решал все запутанные коллизии этого сюжета. И таким Богом из машины часть нашего общества воспринимала глобальный аутсорсинг», - объясняет Алексей Кущ.

То есть, констатирует он, это представление, что все экономические проблемы Украины решит ЕС, что европейцы построят нам эффективную экономику, дадут много денег, как когда-то полякам, построят здесь хорошие дороги, установят высокие зарплаты. Или, продолжает эксперт, представление, что все вопросы безопасности решит вступление в НАТО, и все, никто на нас нападать уже не будет.

«Мы находимся в кризисе проектности, потому что происходит достаточно тяжелое отрезвление части общества. То есть люди начинают понимать, что не будет никакого быстрого вступления в ЕС и, соответственно, не будет быстрого решения экономических проблем, их придется решать самостоятельно, не будет никакого быстрого вступления в НАТО и вопросы безопасности тоже необходимо будет решать самостоятельно», - заключает Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что Покровск решит судьбу всего южного Донбасса.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему спецпредставитель Трампа по Украине перенес визит в Киев.





