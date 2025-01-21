Политолог Руслан Бортник рассказал, стоит ли рассчитывать, что мирные переговоры или прекращение огня уже готовится на ту или иную дату, и успеет ли Трамп заключить сделку между путиным и Зеленским.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, ВР в 14-ый раз проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней, но есть надежды, что это последнее или предпоследнее голосование в таком виде, ведь сейчас все говорят о возможных 3 датах завершения войны или прекращения боевых действий. Первая, рассказывает он, - это 9 мая, когда в россии будет парад и итоги политического цикла, как всегда, в этот день можно на многое пойти и много-чего объявить.

«Вторая дата еще более популярна – это 30 апреля. Истечет 100 дней президентства Трампа, 100 дней, о которых говорил Кит Келлог как о периоде, когда США попытаются завершить войну, истечет медовый месяц администрации Трампа, и можно будет уже 30 апреля сказать, будет мир или не будет мира. Пока что у меня серьезные сомнения по тем отрывкам диалогов, которые я получаю, по тому экспертному срезу, к которому я имею доступ, в том числе и американскому. У меня очень-очень смешанные сейчас чувства и ожидания от возможности мира», - рассуждает Руслан Бортник.

И третья дата, продолжает он, - это 20 апреля, Пасха, которая будет в один день и у католиков, и у православных, это возможность пасхального перемирья, которое заложит основу для политического урегулирования.

«Хотя мне кажется, что лишняя привязка к датам на самом деле только вредит делу. Вполне вероятно, что политики будут избегать этой привязки и сами политические процессы сформулируют нам свой календарь», - утверждает Руслан Бортник.

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