Политолог Руслан Бортник рассказал, действительно ли российская экономика близка к коллапсу, как об этом говорит Трамп, и почему тогда путин утверждает, что у них все хорошо.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, история краха экономики, которую сейчас очень активно прокачивают особенно западные, европейские медиа, либеральные медиа, это как раз попытка оказать давление на москву, попытка сказать путину, что он ходит по краю и коллапс близко, что через 3, 6, 9 месяцев российская экономика обрушится.

«Но дело в том, что путин так не считает, российское руководство так не считает. Они считают, что ситуация под контролем, экономика стабильна, ничего ей в ближайшее время не угрожает. Он так действительно считает. Это разговор марсианина с венерианином. Это разговор лидера экономики, в которой 80% - это биржевая стоимость, с лидером экономики, в которой 90% - это реальная производственная стоимость. Понимаете?», - подчеркивает Руслан Бортник.

То есть, объясняет он, для экономики, где ключевая капитализация происходит на биржах, российская ситуация искренне выглядит катастрофической, ведь акции падают, обороты компаний падают, реально катастрофа. Но для государственно управляемых экономик, продолжает эксперт, это вообще не катастрофа, потому что, хоть пузырь финансовой игры на рынках сдулся, но сырье есть, производство есть, потребители есть.

«Это разность оценок, и она будет сохраняться. В россии плохо с экономикой, не хорошо, особенно в сравнении с предыдущими периодами, но до катастрофы она очень далека», - утверждает Руслан Бортник.

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