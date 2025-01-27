Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Трамп должен обращаться с россией так, как он это делает с Панамой, Колумбией и так далее, не идешь на условия – санкции, которые перекроют кислород экономике.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, отмена санкций и возобновление импорта российских энергоносителей в ЕС – это, конечно, мечты путина. Хотя, рассуждает он, «Роснефть» и «Газпром» вытесняются из европейского рынка не так быстро, как бы нам хотелось, но все же этот процесс продолжается.

«Плюс здесь уже есть интерес Соединенных Штатов Америки, и Трамп вряд ли отдаст европейский рынок газа и нефти россии, он не вернет им возможности до полномасштабного вторжения. То есть о Северных потоках уже никто говорить не будет. Но, очевидно, для россии это желательно, потому что деньги нужны, денег нужно как можно больше», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, Трампу следует относиться к россии, так как он относится к Панаме, Колумбии и т.д., то есть не соглашаетесь на требования – получите санкции и пошлины. В частности, напоминает эксперт, когда Колумбия отказалась принимать нелегальных мигрантов, против которых начал свою политику Трамп, она сразу получила 25% пошлин и тарифов, и этот механизм сработал.

«Так нужно поступать и с путиным. Не хочешь вывести войска из левобережья Херсонщины или отдать Запорожскую АЭС – получи санкции еще более мощные, а Украина получит еще 50 танков Abrams немедленно, еще 150 машин Bradley, еще 100 ATACMS и тому подобное. Вот так это должно работать, так это должно быть. Не хочешь – вот тебе сразу санкция, причем не только экономическая, финансовая, но и в военном плане, то есть поставки вооружения, техники и поддержки Украины. Это то, что должно работать, и то, чего не хватает в позиции США часто, именно этой столь важной решимости, которая бы поставила путина на место», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ключевой пункт в плане Трампа – развалить нефтяную империю путина.

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