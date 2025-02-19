Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что переговоров и мирных договоров в последнее время слишком много, чтобы их даже анализировать, но факт – российские акции падают, значит, что-то идет не так, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, переговоры уже размножились неимоверно, просто фантастически, мы видим, что там США и россия в Саудовской Аравии, там Зеленский с Эрдоганом, там лидеры ЕС в Париже, а тут Кит Келлог. С переговорами, добавляет он для Politeka, стало то же самое, что и с мирными планами, которые размножились так, что говорить о них уже стоит поменьше.

«Дикие ходят иногда версии по поводу предстоящих мирных договоров. Вот я вчера уже прочитал 25 предстоящих мирных договоров. Ну, кто-то их придумывает, кто-то из пальца высасывает, кто-то в канцелярии путина добывает, кто уж как, но смешное пришло из россии. Ну, там 10 пунктов, которые рассказывать нет смысла: Крым отходит туда-сюда, а здесь русские танки, а там бесплатную кашу раздают. Всякое, но поразил меня пункт, что Европа не признает оккупацию Крыма, но обещает, пока идет каденция Трампа, не поднимать этот вопрос», - рассказывает Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет эксперт для Politeka, ведь цивилизованный мир ждет, когда наконец-то умрет путин и все наладится, и, получается, теперь тот, кто написал этот план, предлагает нам всем еще ждать четыре года, когда закончится каденция Трампа. Только вот, предупреждает он, не стоит ждать, что враги просто уйдут и проблемы рассосутся как-то сами собой, нет, этого не будет, врага можно только победить, а проблемы – решить.

«Но это все заявления, а правда в российской бирже, в том, что неожиданно все российские акции обрушились после завершения переговоров в Саудовской Аравии. Вот так вот отреагировала биржа. То есть там что-то знают… Там знают, что переговоры закончились, скорее всего, как-то не так, как ожидалось – или провалом, или чем-то не очень хорошим», - заключает Михаил Шейтельман.

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