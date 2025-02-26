Justum et tenacem propositi virum?

Во власти США сегодня большие волнения по поводу того, как финансировалось и финансируется сопротивление Украины российской агрессии, каким путем направляются ресурсы. Это связано с претензиями к администрации Байдена, к демократам. На основе этого, видимо, командой Трампа было принято решение каким-то образом сделать сегодняшнюю администрацию Украины более ответственной и более критично отнестись к ней. В то же время, я думаю, что это – также шаг со стороны администрации Трампа, который поможет договориться и остановить войну. Поэтому, здесь имеют место два фактора.

Первый – ответственность за выделенные деньги. Хочется найти кого-то, кто должен был предотвратить войну, кто мог ее раньше остановить, а также обозначить, что вина лежит не только на россии в данном случае. Видимо, именно такая позиция сейчас берется у нас. Я лично ее не защищаю, а просто констатирую, что такая позиция у данной администрации США.

Второй – часть вины за войну возлагается и на администрацию США в том числе.

Хочу подчеркнуть, что есть три ключевых момента в этой истории. Первый – изменить ситуацию, чтобы завершить конфликт, и найти «виновных» (абстрактно говоря). Второй – возложить ответственность за ошибки или же некое неподобающее поведение. Третий момент – США заинтересованы в легитимности властей тех стран, которые Америка поддерживает. Поэтому, выборы важны потому, что они показывают, кого действительно хотят видеть во власти люди. Фактор выборов тут также играет свою роль. Иногда, чтобы закрыть конфликт, просто меняют людей, которые при власти. Нет, не потому, что они в чем-то слишком виноваты или же сделали что-то очень неправильное (критиковать можно многих), а лишь потому, что нужны новые лица.

О выборах в Украине американцы говорят давно. Из-за войны были задержки, но сейчас на это будут делать акцент и уже делают. Легитимность власти для США – это важно. Когда подтверждается легитимность администрации той или иной страны, то это только делает эту власть еще сильнее.

Что касается обратных реакций на Трампа, на его заявления, действия. Наш президент является классическим примером того, как работают эти обратные реакции. Чем больше на Трампа нападали демократы, тем только сильнее он становился. Они сами создали его силу. Это как в виноделии: когда виноградные кусты находятся в состоянии, скажем так, стресса, то они дают лучший сок и лучше растут. В спорте напряжение тоже стимулирует мышцы, делая человека сильнее и выносливее. Эти факторы универсальны, они подходят и для политиков также.

Для Украины важно сохранять баланс в отношениях с США: с одной стороны, не быть полностью покорными, с другой – находить возможности для сотрудничества, быть эффективными и не воспринимать все на личный счет. Выборы же только подтверждают легитимность той или иной власти, устраняя сомнения, которые могут возникать не только в россии, но и в Европе относительно Украины.

Если проходят в Украине выборы и нынешний президент Зеленский переизбирается, то вопрос о его легитимности исчезает автоматически. Если же он не переизбирается, то это тоже нормально, ведь любые выборы являются подтверждением результата, каким бы он ни был. Это – один из базовых принципов демократии.

Многое зависит от того, как будет решаться вопрос с войной. Важно вовремя встроиться в переговорный процесс, правильно выстроить идеологию и позиции, не вступая в ненужные конфликты. Если этого не сделать, то Украина может оказаться в ситуации, когда она будет участвовать в переговорах в меньшей степени, чем следовало бы. Ситуация, конечно же, очень зависима и от Америки, и от Европы, и от россии, с которой продолжается конфликт. Поэтому важно все делать грамотно, показать ответственность, а не переходить на личные конфликты.

Я уверен, что для Украины важно подобрать правильную команду переговорщиков. Это не должен быть один человек, а небольшая группа опытных людей. Нужно обозначить, кто именно будет официально представлять интересы Украины, возможно, привлечь опытных консультантов, государственных деятелей, дипломатов. Это очень важный момент. В противном случае конфликт может только нарастать.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)