Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что пророссийские силы уже проиграли на выборах в Германии, а теперь еще не победят и в Румынии, поскольку главного агента кремля там арестовали, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Джей Ди Вэнс, приехав на Мюнхенскую конференцию, страшно переживал, что за дела, вы тут не допускаете, совершенно практически не хотите допускать фашистов к власти, нам такая политика, говорит он, не нравится, мы хотим по-другому. «Альтернативу для Германии» провалили сами немцы. Ну, как провалили? Второе место заняли (ред. – на выборах в Бундестаг), как и планировалось, но будет в оппозиции сидеть. Но Джей Ди Вэнс еще нам рассказывал, что надо же было дать победить в Румынии Кэлину Джорджеску», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он напоминает для Politeka, Джорджеску победил в первом туре выборов, но потом их отменили, потому что он оказался русским шпионом, а теперь его еще и арестовали. Кстати, подчеркивает эксперт, Джорджеску как раз вез документы, чтобы снова стать кандидатом в президенты Румынии, а его отвезли в прокуратуру.

Кроме этого, рассказывает он, начались обыски в домах близких соратников Джорджеску, в частности, лидера наемников Горацио Потра, нашли оружие, боеприпасы, значительную сумму денег. А самого Джорджеску, продолжает эксперт для Politeka, допрашивают по-поводу финансирования избирательной кампании, потому что он ничего не декларировал, мол, TikTok работал на него совершенно бесплатно, и также его подозревают в действиях против конституционного строя Румынии и в публичном подстрекательстве к созданию фашистской организации.

«Ну, его финансировали русские. Вот так, товарищ Джорджеску, вам здесь не Америка. Это не Америка, это Румыния. И Румыния не даст поглотить себя фашистской группировочке. Не получится», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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