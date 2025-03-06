Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что ссора в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским не техническая, а фундаментальная, то есть причина в двух разных подходах и политиках, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Все пытаются объяснить уже какие сутки, что же там случилось в Белом доме. И все пытаются подменить фундаментальную проблему на техническую. И наша сторона, и противоположная, и те, кто считают виноватым Трампа, и те, кто считают виноватым Зеленского в этом конфликте в Белом доме, забывают, что у всего этого конфликта есть фундамент. И совершенно не важно, кто на какой секунде что сказал, а сейчас занимаются именно этим. На 83 секунде левый мизинец Зеленского пошел не в ту сторону, а шнурок на ботинке Вэнса явно смотрел в сторону Ермака и так далее. Это называется технический анализ. Я, конечно, утрирую. Имеется в виду, что вот если бы он здесь улыбнулся, если бы здесь был переводчик, если бы здесь он сказал не так и не перебил, моргнул или не моргнул…», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет для Politeka, анализ фундаментальных факторов – это когда у нас глобальное потепление, поэтому нефть постепенно будет дешеветь, а технический – из-за того, что президент Бразилии сломал ногу, скорее всего, завтра кофе будет дороже.

Так вот фундаментально, подчеркивает он для Politeka, это то, что всю предвыборную кампанию Трамп рассказывал, что путин – нормальный парень, они договорятся, что трамписты в Конгрессе долго не голосовали за 61 млрд помощи Украине, что пакетов помощи Украине больше не будет, что Зеленский диктатор с рейтингом 4% и так далее.

«Что еще нужно, чтобы поверить, что конфликт не был техническим? Конфликт не был вызван тем, что кто-то не так оделся, не то сказал. Это был фундаментальный абсолютно конфликт. То есть не было ни одного другого выхода, это не могло закончиться ничем другим. И пытаться копаться в том, кто что сказал, совершенно бесполезно. Трамп ведет свою политику, и эта политика называется «Я решил сближаться с рф, путин – мой новый союзник», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что решение США остановить помощь Украине выглядит как уступка путину.

Также Politeka писала о том, что Бортник о последствиях ссоры в Овальном кабинете: «Европа возвращается за стол переговоров».