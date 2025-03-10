Спини мене отямся и отям

спини мене спини і схамени

настала черга й на мою зорю.

Ліна Костенко.

Последний день зимы принес в политическую жизнь страны не только морозы, но и сильнейшие грозы.

Кипящие страсти Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом это злое предвещание. Окончание войны, мира, свободы люди ждали в этот вечер нам известный, где судьба грядущего решалась.

Но, Боже! И … все президент там погубил.

Почему с жалостью немою к своей стране в ненужной дискуссии с Д. Трампом и Д. Вэнсом, Владимир Зеленский гремел и падал. От запылчивости в уме своем забыл, а под конец все забыл. Чего хотел сказать, чего приехал? Зачем бросал в их адрес слова, как сыпал соль мощеною дорогой.

Вместо благодарности, приветливых слов – американским лидерам – власти услышали тягостные упреки, они звучали, как огонь и яд. Ответ Д. Трампа «Владимир! Кто ты? Твоя страна в беде, твои действия опасны. Чего ты хочешь? Третьей мировой войны?» Ах, как жалко, что это произошло от двух минут, когда могла закончится война.

Проблемы только начинаются. Понятно, что В. Зеленский хотел уверить Д. Трампа, что Бог гласит его устами, но как гром слетела Божья кара. Стало все ужасно, мрачно и темно. А в стране родной и плач, стон, смерть и горечь. Необходимость «Думать и благодарить» эти слова должны быть в сердце В. Зеленского.

Оце і є той випадок єдиний,

коли найбільша мудрість – утекти

Ліна Костенко

Журналист Павел Ильюша