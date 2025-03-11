Военный Святослав Дубина объяснил, что российско-украинская война не может сама по себе закончиться миром, чтобы унять эту агрессию, нужно несколько больше – победа или вина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Каждый раз, когда мы хотели мира, мы получали еще большую агрессию и еще больше потерь – потерь территории и особенно потерь украинцев, и не только на поле боя, но и мирного населения. И потому я считаю, что упор на тему победы очень важен, потому что без победы не будет мира», - подчеркивает Святослав Дубина.

Попутно он вспоминает Александру Матвийчук, которая получила Нобелевскую премию мира в 2022 году. Как рассказывает военный для Politeka, она сказала очень важные вещи, что, во-первых, не может быть мира, пока зло не наказано, и, во-вторых, права человека и ценности демократии не выбариваются раз и навсегда, за них бороться нужно постоянно.

«Я вам скажу, что вот довести человека до того, что он готов убить другого человека и не ощущать после этого вины – это особая стадия. Кто-то говорит, что у тех людей, которые участвовали в войне, есть ПТСР. Я считаю, что он у всех украинцев – и у воюющих, и у тех, кто в тылу, потому что нет людей, которым безразлично, что с ними будет завтра. Вот буквально вчера шахед попал в Киевскую область в здание, там погибла известная журналистка и хирург. То есть в безопасности не может сейчас быть на территории Украины никто. Степень риска разная, но все получают этот посттравматический синдром. И эта агрессия просто так не унимается», - объясняет Святослав Дубина.

По его словам, такую ​​агрессию может унять или чувство вины и покаяния, или победа, и этого должны достичь обе стороны, иначе агрессия будет продолжаться, выльется в недовольство внутри страны или продолжение военных действий внешне. Именно поэтому, отмечает военный для Politeka, Зеленский и хочет добиться вступления Украины в НАТО, чтобы выставить это как победу.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что россияне не согласны на частичное перемирие.

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