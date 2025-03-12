Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что общая картина, когда вокруг много горячих точек или каких-то гибридных действий, говорит нам о том, что Третья мировая, по сути, уже началась, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Самое время сейчас обсудить статью из газеты Daily Mail про Третью мировую войну. Почему самое время? Потому что это общая картина, ее важно понимать всем, но ее не понимают американцы. Причем не не понимают, а не хотят понимать. Они хотят верить в то, что договорятся с россией и что россия поможет им в борьбе против китайцев и так далее. Вот эту легенду они сами себе сочинили и сами в нее поверили», - отмечает Михаил Шейтельман.

Да, констатирует он, Daily Mail – это не The Times, тут нельзя на 100% доверять фактам, но сейчас речь и не о фактах. И, как подчеркивает эксперт для Politeka, в статье говорится, о том, что Трамп рискует проиграть в этом глобальном конфликте врагам Запада, а еще особенно акцентируется на том, что нельзя было разрывать отношения с Зеленским и идти на уступки путину.

Третья мировая война, продолжает он, началась 24 февраля 2022 года, но это война тысячи порезов, то есть эпицентр в Украине, но еще куча горячих точек в Африке, в Судане, в Сирии, на Балканах, в Балтийском море, саботаж, торговля влияния, компании по дезинформации, китайский шпионаж – все это звенья одной цепи. И, как рассказывает эксперт для Politeka, в статье подчеркивается, что только Украина борется за победу и выживание в этом всем, поэтому Европе, в частности Британии, пора взять все в свои руки.

«В частности, вот еще интереснейшая новость. Оказывается, Народно-освободительная армия Китая и Военно-морские силы провели учения с боевой стрельбой в Тасмановом море. Это, чтобы вы понимали, море между Австралией и Новой Зеландией. Знаете, многие спрашивают, куда бежать, когда везде война, и многие говорят, что в Новую Зеландию, ну, такая страна, где типа все хорошо и всегда будет хорошо. Я вот впервые встретил в военной статье упоминание Новой Зеландии, что там уже тоже китайцы проводят учения», - добавляет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что будет с Украиной, если на Ближнем Востоке станет жарче.

Также Politeka писала о том, что Карасев план Макрона: «заморозить войну и превратить ее в новую холодную войну Европы и россии с участием США».