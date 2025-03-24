США, Украина, россия, Трамп, путин, война, переговоры… Вчера, сегодня, завтра?

Наш анализ показывает, что недавняя телефонная беседа Трампа и путина была больше в пользу путина. Обсуждались вопросы, касающиеся Украины и россии, с целью прекращения огня. Однако путин согласился лишь на минимальные уступки, выдвинув очень жесткие условия. В США даже есть аналитика, подтверждающая, что переговоры прошли преимущественно в пользу путина. Так считают наши эксперты.

Также есть мнение, что одной из целей переговоров было убедить США дистанцироваться от Украины, полностью прекратив военную, финансовую и информационную поддержку. Если так произойдет, то Украина окажется крайне уязвимой. В обмен предлагалось временное перемирие, но без четких гарантий и условий. Однако мы имеем дело с агрессором, который сосредоточил войска перед вторжением в Украину, заявляя тогда при этом на весь мир, что то были лишь военные учения и что россия не планирует пересекать границу Украины...

Таким образом, на мой взгляд и согласно популярному мнению среди прессы и политиков США, с которыми я тесно общаюсь, переговоры Трампа и путина нельзя назвать успешными. В большей степени они выгодны россии. Но существует и контраргумент, мол, переговоры – это начало процесса, это уже хоть что-то. Любые переговоры – это своего рода дипломатическая торговля, которая со временем может привести к каким-либо изменениям – как позитивным, так и негативным. Важно тут понимать, что переговоры займут время, возможно, несколько месяцев. Но есть надежда, что, независимо от целей рф, война хотя бы временно будет приостановлена.

Сегодня я не вижу признаков «амбициозного» краткосрочного плана россии по дальнейшему продвижению в другие страны. Судя по итогам переговоров Трампа с путиным, важнейшим фактором остается НАТО. Западная позиция и присутствие сил НАТО у границ россии – единственный аргумент, который выглядит рациональным, в отличие от разговоров о «нацизме» или других каких-то необоснованных угрозах. Несмотря на то, что НАТО во многом является уже скорее символической силой, этот фактор играет значительную роль. Очевидно, что россия рассматривает его как ключевой.

На данный момент переговоры в большей степени выгодны российской федерации. Однако делать окончательные выводы еще точно рано. Некоторые у нас ожидали, что почти трехчасовая беседа Трампа и путина приведет к конкретным решениям, но это было излишне оптимистично и наивно. Россия ощущает себя в позиции силы. Она смирились с санкциями, заменив западные позиции сотрудничеством с Индией, Китаем и другими аналогичными странами. Это можно сравнить с организмом человека, который учится жить с хроническими заболеваниями, находя способы их обхода. Россия делает ставку на устойчивость в долгосрочной перспективе, выигрывает за счет своих масштабов и ресурсов.

Американская администрация Трампа стремится играть важную роль в урегулировании конфликта. Это играет россии на руку. Хоть я и не поддерживаю политику демократов, она кажется мне странной, но если бы американская позиция была более стратегической и строилась бы на создании альянсов, а не на отталкивании Европы, то это могло бы заставить россию пересмотреть свои действия. Вместо этого США акцентируют внимание на том, что, мол, Европа должна сама нести ответственность за себя. С одной стороны это логично, но с другой это не способствует укреплению союзов и выстраиванию эффективной стратегии давления на россию.

Думаю, недавние переговоры Трампа и путина – это лишь часть более крупного процесса, который продлится как минимум до конца лета нынешнего года. Если не произойдет серьезных сбоев, то в период до лета должны появиться более конкретные решения. Сегодняшняя позиция США в отношении Украины, с одной стороны, открывает возможность для диалога с россией, а с другой стороны может выглядеть как проявление слабости.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)