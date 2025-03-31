Забрали все і землю, і свободу

тепер забрати хочуть вже і честь.

Ліна Костенко.

Грозовые тучи, которые мчаться на Украину с разных сторон, разряжаются и усиливаются.

Что нового в стране? «Ей-Богу, ничего!» На родной стране жить никто не рад. Десять миллионов граждан Украины уехали жить в другие страны, опустели города и села. Дома брошены, нивы не вспаханы, вспоминаем то, что было и что не будет никогда. Жестокосердие, склонность к притеснению народа стало правило и законом власти В.Зеленского. Кто знает, сколько нашим людям придётся страдать, сколько душе скручиваться и сгибаться, чтобы остаться жить в ней, когда уже нет клеточки, которая не страдала бы от такого насилия, цинизма, унижения. Где же украинская элита, почему отдали страну на поруки детям, у которых много ребячества? Эти люди мыслят по-детски, у них другая шкала ценностей, они представители разных цивилизаций по своей социальной, культурной и нравственной природе. Они живут в другом мире, нарушают все законы и Конституцию страны и в любой момент могут уничтожить страну.

У нас такие за спиной встают проблемы такие страшные могилы за спиной, что стыдно, бездушно, равнодушно бороться и преследовать боевых генералов и парламентскую оппозицию.

Народ ждет от президента не фантазий, а мира, светлой, правдивой искры, чтобы озарить горизонт светом надежды, мира и свободы.

Что для власти люди? Что их жизнь и труд? У наших людей, возможно, найдешь день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Они забыли, что есть радости земные, чтобы жить, созидать, творить, любить, видеть и чувствовать. Для нашего народа нет важней задачи, чтобы закончилась война, вернуть мир, возродить страну, спасти людей, детей, города и сёла.

За годы войны в стране - есть новые люди, патриоты и герои Украины. Они, полагаю, будут управлять страной, которые знают, как сберечь страну, прекратить войну, остаться живыми. Будем надеяться на боевой дух и мудрость нашего народа. Понимает ли власть «Слуги» В.Зеленского, что жизнь людей без настоящего, без надежды, веры – это жизнь в духовной пустоте.

Отсутствие гармонии между политикой и моралью всегда приводит к беде. В начале своего пути президент В.Зеленский обещал украинскому народу «драму Золотую», что все от счастья прекрасно заживут. И что? Дождались? – Что сказать? Кто критикует власть «валите из страны». Смешно, не правда ли? Но люди справедливости хотят.

Тепер у нас господарями гості,

Вони людей тут мають за рабів

Ліна Костенко

Журналист Павел Ильюша