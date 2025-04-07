Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что в Вашингтоне с Дмитриевым почему-то говорили не о войне, а о перспективах Украины в НАТО и возобновлении авиаперелетов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, представитель кремля Дмитриев дал в Вашингтоне много интервью разным СМИ, но чего-то там не хватало, а именно большой буквы Z на лбу. А то, отмечает он, Дмитриев хвалил Трампа, как он понимает россию, что россия хочет мира, и все забыли, кто развязал войну.

«Первый вопрос всегда должен был такой: «Сколько украинцев вы убили сегодня?». Санкции на Кирюшу Дмитриева накладывали не за то, что он – плохой человек или вор, а за то, что он – соучастник массовых убийств. Журналисты забыли, что это приехал посланник войны, посланник убийц и маньяков, которые вторглись в Украину и убивают мирных граждан. И пишите на лбу у каждого члена российской делегации на переговорах, сколько украинцев убито сегодня. Переговоры должны начинаться с этой точки, чтобы все помнили, с кем разговаривают про восстановление авиасообщения», - комментирует Михаил Шейтельман.

По его мнению, надо всегда спрашивать у представителей кремля на встречах, сколько гражданских украинцев их войска убили сегодня с дронов на Херсонщине, удалась ли охота, сколько человек умерло в больнице после прилета в жилой дом и так далее, иначе все их заявления вырваны из контекста. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, Зеленский и приезжает в военной форме, он напоминает, что идет война, а россияне вот пытаются в костюмах притворяться цивилизованными людьми.

«Они решили сделать цивилизованное лицо россии из этого Кирюши Дмитриева. Нет. Пожалуйста, берите интервью у него, но обязательно начинайте с вопроса: «Сколько сегодня россия убила людей в Херсоне, сколько убила в Харькове?». А потом обязательно говорите про то, как они хотят мира, про энергообъекты, про НАТО, про желание россии стать частью семьи народов… А то слишком увлеклись все тарифами, слишком увлеклись Илоном Маском, а про войну как-то забыли», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что Украина имеет накопленных ресурсов как минимум на год войны без помощи США.

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