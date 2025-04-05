Колишній урядовець Польщі Петр Кульпа оцінив, наскільки Європа зможе замінити для України підтримку США і як довго ЗСУ зможуть воювати без американської допомоги, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Навіть в умовах відсутності підтримки з боку США Україна може витримати. По-перше, резерви. У 2022 році було ухвалено рішення економити. Данілов, який тоді був секретарем РНБО, сказав, що ми матимемо стільки суверенітету, скільки буде можливостей продовжувати війну без підтримки союзників. І з того часу, здається мені, розпочався процес накопичення ресурсів. І за оцінками Сікорського, який трохи розуміє цю залежність, сказав, що Україна має накопичені ресурси як мінімум на рік, щоб витримати», - розповідає Петр Кульпа.

Також він нагадує, що Маск втручається у вибори в Європі, що він, наприклад, активно підтримує «Альтернативу для Німеччини». Тобто, пояснює гість програми, адміністрація Трампа може використати різні засоби для того, щоб забрати ті європейські еліти, які їм не подобаються, і завдяки цьому Європа сьогодні ще більше об'єднується навколо України.

Раніше, розмірковує він, європейські еліти підтримувала Україну, виходячи з геополітичних інтересів, а сьогодні – з інтересів захисту власного місця у своїх країнах, бо інакше з одного боку тиснутиме Трамп, а з іншого – путін.

«Сьогодні «Рамштайн» – це не система, де бідний родич просить щось. Навіть без США це система, у якій сидять міністри багатьох країн і просять Умєрова погодитись на співпрацю у військовій галузі. Тому що Україна – це технології, дрони, штучний інтелект. Кожен дрон, який літає, записує, збирає інформацію, де навчається штучний інтелект. Сьогодні це неймовірний потенціал України», – пояснює Петр Кульпа.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що, очевидно, відносини у путіна і Трампа не такі вже й хороші, бо президент США не приїде до москви 9 травня.

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