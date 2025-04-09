Военный Святослав Дубина заявил, что с начала полномасштабной войны государство до сих пор не уменьшило расходы на нужды мирного времени и поэтому никак не может найти деньги на финансирование армии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украина уже 12-й год ведет войну, и 12-й год у нас бюджет состоит из увеличения потребностей мирного времени. То есть ни разу не пересматривался бюджет расходов с учетом закона о мобилизационной подготовке и мобилизации», - подчеркивает Святослав Дубина.

Как военный рассказывает, в 2022 году расходы на мирные нужды увеличили на 320 млрд, это плюс 21%, в 2023 году – на 600 млрд, это плюс 28%, и это тогда, когда уже действовал закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, где сказано, что содержание мобилизации – это перевод нацэкономики и системы госуправления на нужды военного времени.

Поэтому констатирует военный, с одной стороны, государство увеличивает расходы мирного времени, с другой – жалуется, что Запад не дает помощи, только вот он и не будет нам помогать, пока мы не наведем порядок в стране. По его словам, когда уже идет 12-й год войны, 4-й год полномасштабного вторжения, пора опомниться и приступить к делу – перевести всю экономику и управление на нужды военного времени.

«Почему Вооруженные силы финансируются всего на 20%, их потребности в оружии обеспечиваются всего на 20%? И это обладая мощностями, имея деньги. Почему растут потребности мирного времени и не финансируются ВСУ? Почему мы не нацелены на уничтожение врага? Почему мы нацелены на удержание посадок? Слава Богу, сейчас уже эта политика понемногу меняется, но не так быстро, как хотелось бы. И цена промедления – это жизнь лучших сынов Украины. Это цена нашей победы», - заключает Святослав Дубина.

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