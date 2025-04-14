Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что после удара по Сумам 13 апреля мир все больше говорит о мире, Украина тоже этого хочет, но именно через давление на РФ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, госсекретарь США Рубио, спецпредставитель Келлог, президент Франции Макрон, премьека Италии Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих комментариях по поводу российской атаки по Сумам 13 апреля преимущественно апеллировали к Трампу и к его миротворческим усилиям, к тому, что российско-украинскую войну пора завершать. То есть, констатирует он, возникает консенсус в мире по этому поводу, но разница в том, что мы требуем мир через давление на россию, а США говорят просто об окончании войны.

«Это означает, что они не исключают средств давления, в частности, на Украину с целью уступок, с целью того, чтобы пойти на определенные компромиссы, чтобы война закончилась. Видим, что какой-то кардинальной реакции об увеличении пакетов помощи Украине или введении более мощных санкций против россии со стороны США на сегодня нет. Но я не исключаю, что это еще может измениться, ведь на прошлой неделе президент Трамп отмечал, что нужно ввести более жесткие санкции против рф, если до конца апреля не будет сдвигов в вопросе мира и переговоров», - объясняет Александр Мусиенко.

Относительно причин российского удара в Вербное воскресенье, отмечает он, сейчас много манипуляций от той же депутатки Безуглой или других лиц, мол, где-то там собирались украинские военные, и они чуть не стали причиной этой атаки. По мнению эксперта, не надо такими заявлениями давать возможность тому же Трампу потом сказать, что действительно где-то собирались военные, россияне хотели ударить по ним, а по ошибке умерло более 30 гражданских.

«путин просто хочет уничтожать украинский народ, он заинтересован в геноциде, его мало волнует, эти люди военные или они гражданские. И когда мы слышим призывы о том, что здесь не должно быть военных, там не должно быть военных, у меня возникает вопрос – может, всем спрятаться под землю вообще и оттуда не выходить? Только кто тогда будет защищать государство?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что как только Украина подпишет ресурсное соглашение с США, начнутся серьезные переговоры с рф.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, возможно ли наступление рф на Днепропетровщине.