«Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя».

Т. Шевченко.

У каждого народа тысячелетняя история. Мы двигались по пути истории и прогресса, как все народы, шли трудно, но шли.

Несмотря на войны, голодомор, репрессии, мы выжили. У нас хватило нравственных сил, чтобы очиститься от страшных эпох ленинизма-сталинизма, коммунизма и других «измов», чтобы вернуться к своей истории.

Есть старая пословица: у кого, что болит, тот о том и говорит. У всех нас, сейчас, болит та сторона души, которая обращена к миру, завершению войны, свободе, независимости, духовной истине.

Великий украинский народ борется за собственное существование. Защита жизненного уюта, одна из самых важных и тяжелых наших потерь. За годы правления «зеленой команды» - эти пять или шесть менеджеров, которые управляют страной, а кто их знает в лицо, имена, фамилии, «клички», ведь они рассекают социальную ткань общества, которая перелопачивается, превращаясь в груду песка и пыли. Заросли социальных сорняков разрастаются и укрепляются.

История последних шести лет показывает, что политика «зеленой команды» привела к тотальному отчуждению народа от власти и к господству офиса А. Ермака, ничем не ограниченной и не избранной народом.

Президент В.Зеленский привык к тому, чтобы события развивались в соответствии с его волей. Окружающий мир у президента лишь белый или черный. Если что не соответствует его линии, то всё враждебно, признавая лишь бинарную логику, вращается вокруг двух категорий – «да» и «нет», категоричность и однозначность. Такая ситуация в стране, такой психологический «массаж» не может в таком подвешенном состоянии долго функционировать.

Страдания обостряют сознание к мысли о необходимости перемен, обновления. Нужен новый свет, новая влага, изливающаяся на сухую землю страны. Люди верят, что только обновлённому человеку посильна задача устранения зла, хаоса, коррупции в нашей стране. А войну надо заканчивать дипломатическим умом. Наступит мир – погибнет зло, мы спасены лишь верой.

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л. Костенко

Журналист Павел Ильюша