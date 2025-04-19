Известный военный эксперт и участник боевых действий Сергей «Флэш» Бескрестнов отметил критическую необходимость реформирования и масштабирования подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Вооруженных Силах Украины.

По его словам, хотя ВСУ активно развивают направление БПЛА и увеличивают штаты соответствующих подразделений, подразделения РЭБ до сих пор остаются в тени с мизерной численностью в оперативных командованиях.





"Уже давно пора сделать реформу и пересмотреть всю "штатку" РЭБ в войсках на предмет ее расширения", - отметил Бескрестнов.

Особое внимание он обращает на необходимость развития аналитического компонента. Рост объемов аналитики требует больше специалистов для подготовки отчетов и документов. Качественная аналитика позволяет быстро оценить ситуацию, определить эффективные меры по противодействию враждебным БПЛА, провести перераспределение средств РЭБ и обеспечить защиту собственных систем управления.

Бескрестнов подчеркивает, что без высококвалифицированных кадров этого добиться невозможно. Поэтому он предлагает как минимум расширить существующие отделы РЭБ в оперативных командованиях до уровня управлений, обязательно внедрив в их структуру информационно-аналитические отделы и пункты управления с оперативными дежурными под руководством начальника РЭБ.





Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что ВСУ уничтожили бригаду рф, которая в Вербное воскресенье нанесла удар по Сумам.

Также Politeka писала о том, что Саркиц о торговой войне США и Китая: «Это для Украины хорошо, потому что снижается стоимость нефти».