Военный Святослав Дубина объяснил, что пока чиновники не вовлечены в защиту страны, Украина не приблизится к победе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале .

Как отмечает военный, у нас на фронте погибли уже два физика-ядерщика, академики. То есть, констатирует он, гражданские у нас все обученные, ученые умудрены, они идут защищать Родину, а полицейские и чиновники – нет.

«Я не требую всех чиновников идти воевать, действительно от большинства там толку не будет. Но если вы не готовы защищать страну с оружием в руках, заходите в гражданский сектор, пожалуйста, создавайте добавленную ценность, создавайте экономические рычаги развития страны. Если забрали гражданского, его кто-нибудь должен заместить. 3-5 млн экономически активных людей, которые или уехали, или ушли воевать, нужно кем-то заменить», - подчеркивает Святослав Дубина .

Однако, констатирует он, чиновники до сих пор не готовы воевать, так и не готовы переходить в гражданский сектор.

«Без сокращения государственного аппарата, без ответственного общества, без ответственного чиновника, прошедшего испытание фронтом, понимающего, что необходимо на фронте, родственники или дети которого воюют на фронте, у нас не будет сдвигов к победе. Я уже не говорю о каком-то устойчивом мире», - заключает Святослав Дубина.

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