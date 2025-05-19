Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине проверят студентов, не уклоняются ли они от мобилизации, а люди с инвалидностью должны подтвердить свою группу, чтобы не потерять отсрочку, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, учебный год заканчивается и будут проверять студентов, которые учатся на дневной форме, чтобы уклониться от мобилизации. По ее словам, прежде всего здесь будут проверять возраст, мужчин старше 25 лет, смотреть, как они ходят на занятия, как учатся и сдают экзамены.

«Кстати, под мобилизацию могут попасть и аспиранты, если решат, что цель аспиранта – не наука, а уклонение от мобилизации. А за студентами, которые ходили на все лекции, которые все сдавали, действительно учатся, остается отсрочка. Те, которые прогуливали, ничего не сдавали, как-то задним числом все решали… Так уже не получится, потому что здесь будут серьезно браться за студентов. Одним словом, студентам 25+ приготовиться», – объясняет Екатерина Котенкова.

Еще одна категория людей, которых могут мобилизовать, отмечает она – это люди с инвалидностью второй и третьей категории. Как напоминает журналистка, до ноября этим людям нужно снова пройти ВЛК, они либо подтвердят свою группу, либо будут мобилизованы.

«И еще интересно, что если вы все это дело проигнорируете, то ваша группа автоматически будет снята. К примеру, у человека вторая или третья группа инвалидности, до ноября дали время, но человек решил проигнорировать, думает, и так есть группа, зачем идти подтверждать, грубо говоря, снова доказывать, что ты не олень. Но если проигнорировать, просто могут снять группу, и все. И здесь только мобилизация. То есть отсрочки от мобилизации уже не будет», – рассказывает Екатерина Котенкова.

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