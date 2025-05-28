Прости, прости їм Боже!

Трагічно, несвідомо своєї темноти.

Л. Костенко.

Прошли три года ожесточенной войны и нет уже весны в душе и нет надежды на мирную жизнь людей.

В стране ходит смерть по суше и по водам, свершается каждого судьба. Где наши люди? Где? Скрываются в гробах, в развалинах стоят города и сёла. И что дальше? Что в уме «путинского своеволия»? Один туман синеет и дымится.

Разговоры о мире …. Увы, печальны для тех, кто в тёмных могилах и страшны для живых. Мир можно откладывать, отсрочка вообще привлекательна для ума, это лучшая отговорка.

Украинский народ ожидает мира. Этот путь тяжел и непрост, он может продолжиться, но мир уже не мрачная пустыня. За мир надо бороться президенту и его команде, заглядывать себе в душу, вспомнить, что они сделали, натворили, где сглупили и всё станет на своё место.

Были, правда, моменты, когда забрезжила узкая полоска света на горизонте, обещавшая, казалось, ослабление сталых ветров войны.

Многократно делегации США, Украины и России, садились за стол переговоров и не могли договориться о прекращении огня. Почему? Потому что они мыслят по-разному, у них не одинаковая шкала ценностей, они представители разных цивилизаций, по своей социальной и культурной природе. Говорить им, пока, не о чем.

Многим политикам и тем, кто вещает с экранов телевидения следует понять, что против нашей страны воюет три атомные державы и они практически неуязвимы.

Поэтому нужно максимально использовать мировое общественное мнение, народное влияние мировых держав и заставить Россию прекратить войну и подписать мировое соглашение.

Блаженного Августина однажды спросили: «Что нам делать? Мы люди простые, неграмотные, ты нам проще объясни, на пальцах!» И Августин ответил: «Раз так – я скажу только одно: Любите!

Если будете любить, то и всё прочее будет правильным. Что мы видим? Власть не умеет любить украинских людей, всё ложно, ошибочно. Ваш труд ничего не стоит, он холоден и пуст.

В настоящее время история страны совершается помимо любви, вне любви, наперекор потребности украинского народа. Но так нельзя больше делать историю. Любовь − это духовная жажда, она делает человека человеком. Если она есть − есть и надежда.

Страна для народа − жилище, область покоя, свобода, семья, любовь, продолжение рода, залог величия, символ единого, целостного, большого бытия.

Президенство – это ответственность за судьбу страны, судьбу народа, за своё поведение и помыслы.

Украинский народ ожидает ветра перемен, надежды, мира, свободы, сметающий зло и войну.

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л. Костенко

Журналист Павел Ильюша