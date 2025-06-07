Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Зеленский предложил уже все возможное для встречи с путиным, но лидер рф боится, отнекивается, а Трамп почему-то не реагирует, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Оказывается, по словам Ушакова, встреча путина с Зеленским никогда и не планировалась, вопрос о встрече никогда не стоял. Вот здесь я снова воспою хвалебную песнь в адрес ведущего канала «Шейтельман», потому что все время я говорю следующее: встреча Зеленского с путиным никогда не состоится. Просто никогда. путин испугается встречаться с Зеленским, и это всегда перманентная константа. Только когда путин будет сидеть в камере в Гааге, Зеленский придет к нему поговорить. Больше никакие условия для встречи», - утверждает Михаил Шейтельман.

Попутно он напоминает, что вообще-то недавно Зеленский предложил немедленно установить прекращение огня, остановить всю войну и встретится в любой день в любом месте – Стамбул, Ватикан, Швейцария. По мнению эксперта, это крутое предложение, и как-то странно, что Трамп об этом ничего не сказал и не написал.

«Почему не пишет Трамп? Вот он же нам писал, что Украина обязана немедленно выезжать на переговоры. Какого черта Трамп не пишет, что путин обязан немедленно выезжать на встречу с Зеленским и соглашаться, принимать эти условия? Казалось бы, идеальные условие: сейчас перемирие, встречаемся, сможем договориться – оно продлевается, не сможем – не продлевается», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, путин от всего отказался, и объяснил это тем, что Киев – это террористический режим. Интересно, отмечает эксперт, что террористический режим не потому, что ударили по стратегической авиации рф, об этом путин боится говорить, а потому, что кто-то взорвал мосты в Брянской и Курской областях.

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