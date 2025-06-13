Об этом он рассказал в своем блоге.

«День мерзкого розового пятна, так называемый День россии. Мы называем его Днем мерзкого розового пятна по цвету, котором обозначается это недоразумение, нелепая страна на карте мира. Нам всем хочется, чтобы это мерзкое розовое пятно стало поменьше, а желательно стереть его вообще. Вот даже футболки выпустили «Make Russia Small Again» с картой московии, то есть действительно законной территорией, на которую московиты могут претендовать. Но сегодня они претендуют даже на наши земли», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Интересно, отмечает он, что впервые с 2022 года госсекретарь США поздравил россиян с этим праздником. Марко Рубио, рассказывает эксперт, заявил в своем поздравлении, что США привержены поддержке российского народа, который продолжает развивать свои устремления к светлому будущему.

«Как можно стать госсекретарем США и думать, что россияне устремлены к светлому будущему до сих пор? Марко Рубио не знает, что делают россияне последние 4 года? Он не в курсе, впервые слышит о том, как они устремлены к темному прошлому? Они устремлены не к светлому будущему, а к темному прошлому. К какому светлому будущему они устремлены? Вот эти массовые убийства, насилия, грабежи – это их стремление к светлому будущему? Так видят россияне светлое будущее? Америка точно хочет их с этим поздравлять?», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Президент Чехии, отмечает он, отреагировал на это поздравление и заявил, что у него есть подозрения, что США не до конца понимают, что такое россия и кто такие россияне, а также он добавил, что Европа хочет более решительного подтверждения от США, что россия является угрозой по крайней мере в краткосрочной перспективе. А Украина, добавляет эксперт, также поздравила россию с праздником, но по-своему – миллионным убитым россиянином на фронте.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что политическое решение закончить войну уже принято, но надо решить еще много вопросов.

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