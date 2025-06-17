О конфликте между Маском и президентом США Трампом.

Многие у нас с самого начала считали, что конфликт между Илоном Маском и нашим президентом Дональдом Трампом был неизбежен. Они оба – два сильных и влиятельных, так скажем, «альфа-человека», каждый с огромным эго и весом, но при этом они из разных миров. Их общие черты (а таких тоже немало), наоборот, стали рецептом этого конфликта: уж слишком много пересечений по личным амбициям и слишком мало пересечений по взглядам. Все остальное стало лишь поводом.

В США считают, что в основе разногласий с Трампом – непонимание Маском наших политических реалий. Маск мыслит в терминах эффективности, денег, технологического развития, а не партийных процедур, компромиссов и оперативной политической логики, как это происходит в администрации Трампа. Маск смотрит на вещи с позиции бизнесмена, а не государственного деятеля. А это в корне не совпадает с тем, как работает сегодняшняя администрация.

Разрыв усугубился еще и конкретными конфликтами. Например, со Скоттом Бессентом, с которым у Илона Маска чуть не дошло до физической драки. И с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс он постоянно конфликтовал. Многие в окружении Трампа не смогли ужиться с Маском. По сути, они не воспринимали его как «второго президента». Давление на Трампа в итоге усилилось и президент стал дистанцироваться от позиций Маска. Маск, естественно, воспринял это как личную обиду, особенно когда его людей не стали назначать на ключевые посты в администрации США, а его личные рекомендации просто игнорировали. После всего этого ситуация перешла в стадию личных нападок.

Тем не менее, у нас считают, что в этом конфликте победит, конечно же, Трамп. Потому что, в отличие от Маска, Трамп политически независим. Маск все же зависит от решений власти. Его бизнес – это государственные контракты, лицензии, регулируемые рынки и так далее. А значит, он имеет зависимость от администрации, которая сегодня сильнее, чем когда-либо. Маска могут начать «прижимать», как это делают с олигархами в других странах.

Илона Маска у нас все чаще называют «американским олигархом». Конечно же, он отличается от классических олигархов в других странах. Маск стал богатым не за счет коррупции или приватизации, как в отдельных странах «третьего мира», а благодаря своему таланту, предпринимательству, инвестициям. Но, все равно, Маск стал уж слишком влиятельным для системы, в которой олигархи должны быть пусть даже и очень богатыми людьми, но не мощными политическими игроками.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont University (Калифорния, США)