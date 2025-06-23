Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что в россии сейчас очень напугались, ведь если Израиль ликвидирует аятоллу Хаменеи, то и путина от Украины никакой бункер не спасет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это современный Гитлер, он не может больше существовать. Как ни странно, сказано это хоть и метко, но не про путина. Сказано это про аятоллу Хаменеи. А сказал это министр обороны Израиля Исраэль Кац. Сразу скажу, что неоднозначную реакцию это вызвало и в мире, и в самом Израиле, но мне кажется, затряслись поджилки только у одного человека. Сам аятолла Хаменеи давно знает, что он служит одной цели в плохом смысле этого слова – уничтожение Израиля. А вот у путина затряслись поджилки, когда он узнал, что, оказывается, можно сейчас взять и заявить, что мы ставим цель – физическое устранение аятоллы Хаменеи – и в общем-то ничего тебе плохого за это и не будет», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как заявил министр обороны Израиля, сообщает он, диктатор во главе страны, которая сделала уничтожение Израиля своей целью, не может продолжать существование. По мнению эксперта, тут напрашивается аналогия и про диктатора, который стоит во главе страны, которая сделала свей целью уничтожения Украины.

Также, рассказывает он, министр обороны Израиля сравнил эту ситуацию с Холокостом и сказал, что, если бы в те времена Израиль мог отправить ЦАХАЛ в бункер Гитлера и ликвидировать его, то он это бы сделал.

«И точно так же он воспринимаю нынешнюю ситуацию, сказал Исраэль Кац. Мы тоже точно так же воспринимаем нынешнюю ситуацию. Только есть разница. К счастью, украинцам повезло больше, чем евреям, и государство у них уже есть. А значит, вот такие ясные и понятные цели», - заключает Михаил Шейтельман.

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