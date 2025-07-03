Об этом он рассказал в своем блоге.

«Началась холодная война между Азербайджаном и российской федерацией. Итак, в Баку разворачиваются антироссийские события, начинается в хорошем смысле антироссийская истерия, были арестованы сотрудники «Спутника». «Спутник» – это пропагандистское агентство, которое россияне распихали по всему миру. И во многих странах, даже в Европе это было до полномасштабной войны, их там позакрывали, повыгоняли всех, депортировали работников. А в Азербайджане он как бы есть, газеты издает, какие-то сайты, что-то такое. И вот работников «Спутника» в Азербайджан арестовывали», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Азербайджано-российским отношениям, констатирует он, похоже, пришел конец, тем более, что Z-сообщество призывает путина начать войну, пишет о том, что в Азербайджане много людей, которым не нравится эта антироссийская линия, надо подумать о своей безопасности в районе Каспийского моря и так далее.

«Баку – русский город, равно как и Киев, всему своё время». То есть россияне прямо пишут, что хотят захватить Баку. Мне кажется, если они нападут там, то получат по морде так, как уже давно не получали. Когда они напали на нас в 2022 году, это все-таки была армия, которая готовилась десятилетиями к нападению на Украину, десятилетиями готовилась к большой войне, и остановить ее было очень трудно. А сегодня это разбитые бомжи на мотоциклах, у которых уже нет ни БТР, ни танков особо. И вот они попытаются воевать с Азербайджаном, на чьей стороне, естественно, выступит кто? Правильно, Турция», - объясняет Михаил Шейтельман.

Не зря, подчеркивает он, Эрдоган уже объявил о неожиданном визите в Азербайджан, то есть будут готовить оборону Азербайджана от россиян. И если новый фронт откроется там, рассуждает эксперт, то россия может еще и без нефти остаться, потому что все эти каспийские месторождения россиян Турция спалит за секунду, а еще можно будет наступать с двух сторон и отрезать россию от моря.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что даже в переговорном процессе США давят на Иран, и именно такой подход должен быть к россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, когда закончится терпение Трампа по отношению к путину.