Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Южная Корея к 2045 году построит собственную космическую базу на Луне, и заявил, что после войны с рф Украина может сделать то же, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я очень рад за южных корейцев, что у них есть такие возможности, что они взяли и построили страну, которая способна создать постоянно действующую космическую базу на Луне. Я рад за южных корейцев, что они не северные корейцы. Потому что северные корейцы в это время дохнут в Курской области, пока южные корейцы строят космическую базу на Луне. Южные корейцы выбрали вот такой путь», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

С другой стороны, отмечает эксперт, чуть-чуть обидно, потому что на месте Южной Кореи могла бы и должна была бы быть Украина. Да, констатирует он, все годы независимости у нас были недочеты в управлении государством, но если бы россия на нас не напала, мы вполне могли бы сейчас заниматься космическими технологиями, могли бы развиваться в этом направлении.

«Главное будет не упустить свой новый шанс. То есть после победы над россией, после ее разгрома, после того, как Украина отстоит свою территориальную целостность, независимость, у нас появляется второй шанс. Второй шанс стать Южной Кореей. Потому что технологии мы за время войны развили. Я думаю, что если бы у россиян была нефтебаза на Луне, мы бы ее разбомбили нашими дронами. Если бы россияне построили НПЗ на Луне, мы бы уже давно ее разбомбили, потому что когда припекло, когда понадобилось, мы построили такие технологии, которым завидует сегодня весь мир», - утверждает Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует он, после войны Украине нужно будет вспомнить о своих возможностях, в частности в космической сфере. На Земле, отмечает эксперт, мы воевали с Северной Кореей и были соседями с северокорейцами, да и останемся, потому что они с россиянами – один народ, а вот на Луне есть шанс соседствовать с Южной Кореей.

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