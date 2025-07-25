Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы упустили главный тезис Мединского: «россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится». То есть им трех раундов не хватило, им нужен еще четвертый. Мало того, Песков заявил в тот же день, что они от третьего раунда ничего и не ожидали. А Мединский говорит, что главное, чтобы четвертый раунд был. Он так любит в Стамбул ездить? Ему нравится симит, такие булки, или балык? Все, что продается на набережной Басфора. Видимо, полюбилось ему ездить в Стамбул. Погода сейчас хорошая, очень рассчитывает на четвертый раунд переговоров», - отмечает Михаил Шейтельман.

После переговоров в Стамбуле, рассказывает он Мединский привел историческую справку для генсека НАТО о том, что в Китае была гражданская война, мол, у Украины с россией тоже гражданская война. А также, продолжает эксперт, он заявил, что после революции и гражданской войны в 1920 году советская россия оказалась в дипломатической и экономической блокаде, но это не помешало ей выиграть Вторую мировую войну, мол, намекает на бесполезность санкций.

По его мнению, тут историк Мединский нарушает историческую логику, ведь у вас есть мировая война, так что вы не можете выиграть ее в одиночку, весь мир воевал, а вы оказались в коалиции победителей. Во-вторых, напоминает эксперт, советские солдаты бежали без штанов от немецких танков, пока США не дали оружие по ленд-лизу.

«И если уж приводить аналогию, если уж быть историком, так ровно все наоборот. Вы получили тогда ленд-лиз от Америки и Британии, и в результате действительно стали частью коалиции победителей. А сейчас мы получаем ленд-лиз от Америки и Британии. То есть кто теперь наследник великих побед? Украина. Так что зря вы, товарищ Мединский, к Рютте предъявляете претензии. Правильно он сказал, мало того, что путин прислал историка, так еще и плохого историка», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, почему нельзя соглашаться на короткие перемирия с рф: «Они потом это будут выдавать за результат».

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, о новом способе проведения диверсионных мероприятий: дроны-ждуны.